Правительство выделит дополнительные ₽159 млрд на радиоэлектронику

субсидирование производства пилотных партий изделий и создание электронной аппаратуры и ее компонентов;

компенсацию выпадающих доходов при производстве электроники;

развитие центров проектирования и инфраструктуры подготовки кадров;

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке электронных компонентов, аппаратуры и др.

До 2030 года необходимо будет вложить в развитие отрасли около 1 трлн руб., подчеркнул Шпак. «Это не наши пустые хотелки, это цифра, которая поможет нам не отстать, а по определенным направлениям попробовать вырваться в лидеры», — отметил он.

Представитель Минпромторга назвал 13 приоритетных направлений радиоэлектронной промышленности («сквозных проектов»), среди них — телекоммуникационное оборудование, медицинская техника (включая телемедицину), системы безопасности, лазерная техника, цифровая маркировка и идентификация, «умные» дороги и др. Продукция компаний этих направлений будет востребована в течение ближайших 10 лет, указал Шпак.

Минпромторг планирует поддерживать проекты, направленные на импортозамещение в наиболее значимых областях, «критических для страны в целом» — самолетостроении, судостроении и автомобильной электронике. «Они испытывают серьезное санкционное давление, поэтому импортозамещение там нужно проводить быстро, чтобы не допустить отставания развития этих отраслей. Туда тоже будет направлен прямой государственный рубль, но с прямым подтверждением реализации и потребления этих решений», — заявил он. По итогам 2019 года объем государственных и муниципальных закупок на рынках радиоэлектроники составил около 900 млрд руб., при этом доля российских производителей в них составляет не более 20%, отметил Шпак.

Как пытаются поддержать электронику

В январе 2020 года правительство утвердило стратегию развития электронной промышленности до 2030 года. Цель документа — увеличить объем выручки отраслевых организаций до 5,22 трлн руб., а объем экспорта до $12 млрд. По итогам 2018 года эти показатели составляли 1,87 трлн руб. и $4,2 млрд, соответственно.

В 2019 году объем рынка электроники в России снизился на 3% по сравнению с предыдущим годом и составил $2,8 млрд, оценивал Центр современной электроники. В 2020 году этот показатель может упасть еще на 15% — до $2,4 млрд.

В середине весны вице премьер Юрий Борисов заявил, что российская радиоэлектроника нуждается в «кратном увеличении» бюджетной и внебюджетной поддержки и инвестициях. «Не секрет, что мы отстаем от ведущих европейских, американских стран и от юго-востока по инвестициям в это направление в десятки раз. Поэтому нужно будет обязательно найти эти средства и потратить их на важные направления, связанные с развитием производств инфраструктуры, дизайн-центров и разогревания рынка», — говорил Борисов.

Впрочем, исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский считает, что указанное в национальном плане восстановления экономики дополнительное финансирование — «это очень большая сумма относительно инженерных ресурсов, которыми Россия сейчас располагает». «Поэтому значительная часть уйдет, вероятно, на закупки зарубежного технологического оборудования. К сожалению, пока не понятно, как при этом будут преодолены торговые ограничения на закупки оборудования», — отметил Покровский. По его мнению, более эффективным был бы план с последовательным увеличением объема инвестиций, чтобы исходить из готовности инвестиционных проектов, а «не от суммы, которую согласовали и ее нужно освоить».