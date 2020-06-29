Аналитики предупредили о сокращении рынка электроники в России на 15%

Информационно-аналитический Центр Современной Электроники (ООО «СОВЭЛ») — консалтинговая компания, созданная в 2011 году. Единственный владелец — ее гендиректор Иван Покровский, который также является исполнительным директором Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ). Центр — одна из немногих организаций, систематически оценивающих рынок российской электроники.
Эксперты исследовали данные производителей и таможенной статистики по российскому рынку полупроводниковых, пассивных, электромеханических компонентов и электронных модулей, которые используются в производстве электронной аппаратуры. Не учитывались рынок печатных плат, продажи больших дисплеев для мониторов и телевизоров, компьютерных компонентов (модулей) и микропроцессоров для крупноузловой сборки компьютерной техники, а также комплексные поставки компонентов зарубежными производителями бытовой электроники для своих сборочных предприятий в России.
Иван Покровский объяснил РБК, что в 2019 году рынок в физическом выражении остался на уровне 2018 года, однако в денежном упал из-за снижения цен на электронные компоненты — за год до этого цены на них резко возросли из-за дефицита производственных мощностей за рубежом.
Среди основных причин падения рынка в 2020 году Покровский называет сокращение покупательной способности населения и инвестиций инфраструктурных компаний в технологическое развитие. В некоторых сегментах повлияли дополнительные факторы, такие как насыщение рынка (например, в случае с потребительскими товарами). Покровский добавил, что пандемия на сокращение рынка повлияла незначительно — по его словам, предприятия нарастили производство, чтобы компенсировать 2,5 месяца простоя, и на годовых показателях компаний, которые смогли преодолеть время самоизоляции, кризис скажется незначительно.
Согласно прогнозу Ивана Покровского, ретейл и автомобильный рынок пострадают сильнее всего, поскольку они напрямую зависят от снижающейся покупательной способности населения. Как только потребители отказываются от покупок, спрос на компоненты оперативно снижается.
При этом продажи электроники в наиболее крупном сегменте — для военной и аэрокосмической техники — снизятся на 5%, до $846 млн. Производство этой техники зависит от объемов финансирования госзаказа и экспорта вооружений. В 2020 году госзаказ останется на прошлогоднем уровне. Объем экспорта вооружений в первом квартале снизился на 36%, но во втором полугодии ожидается восстановление поставок.
Авторы исследования отметили, что в случае внедрения дополнительных мер господдержки по импортозамещению падение в 2020 году может быть смягчено до 5%, в таком случае объем рынка составит $2,69 млрд.
Какими будут последствия падения рынка — в материале РБК Pro.