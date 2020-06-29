Аналитики предупредили о сокращении рынка электроники в России на 15%

В 2019 году объем российского рынка электроники снизился на 3%, а в 2020-м может упасть еще на 15%, прогнозируют эксперты. Отечественные игроки, впрочем, рассчитывают, что пандемия положительно повлияет на их бизнес

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В 2019 году объем рынка электроники в России снизился на 3% по сравнению с предыдущим годом и составил $2,8 млрд. В 2020 году этот показатель может упасть еще на 15% — до $2,4 млрд. К таким выводам пришел Центр современной электроники, рассказал РБК его глава Иван Покровский.

Наиболее сильного падения эксперты центра ожидают в сегментах электроники для: