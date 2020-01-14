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РЖД решили потратить 1 млрд руб. на компьютеры с российскими процессорами

Компания планирует приобрести 15 тыс. комплектов компьютерной техники на основе российских процессоров с предустановленной ОС на ядре Linux. Подобная закупка должна стать первой для госкомпаний
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) намерена приобрести для своих подразделений 15 тыс. персональных компьютеров на базе разработанных в России процессоров «Эльбрус». Максимальная стоимость комплекта техники для одного рабочего места установлена в 72 тыс. руб., общая стоимость закупки — 1,08 млрд руб., следует из документации объявленного РЖД электронного аукциона (первым на нее обратил внимание портал CNews).

В компании МЦСТ, разработавшей процессоры «Эльбрус», заявили, что закупка РЖД станет крупнейшей сделкой с техникой на основе российских чипов и первым примером масштабной поставки оборудования на базе «Эльбрусов» не министерству или ведомству, а госкомпании.

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В соответствии с условиями технического задания победитель аукциона должен будет завершить поставку не позднее 25 мая 2020 года, доставив оборудование по адресам подразделений РЖД в разных городах и регионах.

На поставляемых компьютерах должна быть предустановлена русифицированная операционная система на ядре Linux, включенная в реестр отечественного программного обеспечения, а также текcтовый редактор, графический редактор, табличный редактор и браузер. В комплекте с каждым ПК должен идти монитор с диагональю не менее 23,8 дюйма, клавиатура, мышь и т.д.

Автор: Евгений Калюков
Теги: РЖД, «Эльбрус»
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