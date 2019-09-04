Deutsche Welle ответила на угрозу отзыва аккредитации в России

Немецкая телекомпания Deutsche Welle (DW) не вмешивается во внутренние дела России и не собирается этого делать, а обвинение в нарушении российских законов «совершенно абсурдно». Об этом РБК заявили в пресс-службе телеканала со ссылкой на сообщение генерального директора DW Петера Лимбурга.

«Мы много раз давали понять, что мы не вовлечены во внутренние дала России и не будем этого делать в будущем. Мы никогда не призывали к демонстрациям через Twitter, но просто цитировали сообщения организаторов», — отметили в пресс-службе.

По словам Лимбурга, Deutsche Welle «является независимым общественным вещателем и не будет подвергаться шантажу».

Как сообщал ТАСС, глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил о возможном отзыве аккредитации СМИ у DW, если компания не будет содействовать работе комиссии.

Парламентарии собирались обратиться руководству Deutsche Welle, чтобы те все же приехали на встречу. Он отметил, что ответственность за публикации взял на себя головной офис DW, который находится за границей. В связи с этим комиссия направит приглашение руководству компании для разъяснения ситуации с публикациями о несанкционированных акциях в Москве.