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Deutsche Welle ответила на угрозу отзыва аккредитации в России

Немецкая телекомпания Deutsche Welle (DW) не вмешивается во внутренние дела России и не собирается этого делать, а обвинение в нарушении российских законов «совершенно абсурдно». Об этом РБК заявили в пресс-службе телеканала со ссылкой на сообщение генерального директора DW Петера Лимбурга.

«Мы много раз давали понять, что мы не вовлечены во внутренние дала России и не будем этого делать в будущем. Мы никогда не призывали к демонстрациям через Twitter, но просто цитировали сообщения организаторов», — отметили в пресс-службе.

По словам Лимбурга, Deutsche Welle «является независимым общественным вещателем и не будет подвергаться шантажу».

Как сообщал ТАСС, глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил о возможном отзыве аккредитации СМИ у DW, если компания не будет содействовать работе комиссии.

Парламентарии собирались обратиться руководству Deutsche Welle, чтобы те все же приехали на встречу. Он отметил, что ответственность за публикации взял на себя головной офис DW, который находится за границей. В связи с этим комиссия направит приглашение руководству компании для разъяснения ситуации с публикациями о несанкционированных акциях в Москве.

«Пусть они бы нам рассказали, будут ли они дальше работать, будут ли они закон соблюдать, будут ли они выполнять условия аккредитации. Они знали, что митинг запрещен, они знали наши законы», — сказал Пискарев.

Депутат допустил, что российские депутаты обратятся за помощью в Бундестаг, чтобы встреча состоялась. «Надеемся, что они придут и дадут пояснения. Но формально такое право [лишить Deutsche Welle аккредитации] за нами остается», — заключил Пискарев, добавив, что не видит для лишения издания аккредитации препятствий.

Политика
DW отказалась от участия в работе комиссии Думы по вмешательству в выборы

Deutsche Welle 4 сентября отказалась участвовать в работе комиссии Госдумы. Глава администрации генеральной дирекции DW Йоханнес Хофманн объяснял Пискареву, что представители компании не видят правовой возможности для участия в заседании комиссии, так как Deutsche Welle подотчетна немецким надзорным органам.

В начале августа Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Германии в России Беату Гжески из-за публикации Deutsche Welle. По мнению министерства, там содержался «прямой призыв в адрес жителей Москвы к участию в несанкционированных массовых акциях». Москва расценила материал как попытку вмешательства во внутренние дела России.

Теги: госдума, Deutsche Welle, аккредитация журналистов, новости РБК
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