DW отказалась участвовать в заседаниях Думы по вмешательству в выборы

Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle отказалась участвовать в работе комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России. Об этом говорится в ответном письме главы администрации генеральной дирекции компании Йоханнеса Хофманна председателю комиссии Госдумы Василию Пискареву, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.

Хофманн объяснил, что представители компании не видят правовой возможности для участия в заседании, так как Deutsche Welle подотчетна немецким надзорным органам. Он также отметил, что журналистская деятельность телерадиокомпании основана на правилах объективного освещения событий, а это, в свою очередь, исключает вмешательства во внутренние дела других стран.

В начале августа Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Германии в России Беату Гжески из-за публикации Deutsche Welle, в которой, по мнению министерства, содержался «прямой призыв в адрес жителей Москвы к участию в несанкционированных массовых акциях». В Москве публикацию расценили как попытку вмешательства во внутренние дела России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что помимо немецкого издания в несанкционированных акциях замешано посольство США в Москве. Позже Совете Федерации также обнаружили факты иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму. Государственная дума приняла решение о создании комиссии по расследованию иностранного вмешательства.

Комиссия Госдумы пригласила на заседание посла США Джона Хантсмана. Поводом для этого стала публикация на странице посольства США в России в Twitter карты с маршрутом несанкционированной акции в поддержку оппозиционных кандидатов, которая прошла в Москве 3 августа.