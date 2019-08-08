Немецкого дипломата вызвали в МИД из-за публикации DW о митингах

На ситуацию обращала внимание Мария Захарова, теперь МИД вызвал представителя посольства Германии. Москва заявила о «праве на реакцию», если ситуация повторится

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Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Германии в России Беату Гжески из-за публикации Deutsche Welle (DW) в соцсетях, в которой, как посчитали в МИДе, содержится «прямой призыв в адрес жителей Москвы к участию в несанкционированных массовых акциях».

В Москве публикацию DW назвали эскападой, нарушающей журналистскую этику, и попыткой вмешательства во внутренние дела России. В МИДе сказали представителю немецкого посольства, что если «подобное» повторится, то российская сторона «оставляет за собой право на реакцию в рамках действующего национального законодательства».

На публикацию DW ранее обратила внимание официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она назвала ее в минувшее воскресенье «феноменальным проколом».

Кроме того, Захарова указала, что в призывах к несанкционированной акции в Москве оказалось замешано и посольство США в Москве. Дипломатическая миссия опубликовала маршрут прохождения акции, причем он был расписан «попунктно, просто поминутно», а просьба избежать следования по нему находилась только в самом конце, обратила внимание официальный представитель МИДа. «90% этой информации как раз таки призывало людей подключиться к этому мероприятию», — сказала она.