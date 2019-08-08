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Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
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Выборы в Мосгордуму ,  
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Немецкого дипломата вызвали в МИД из-за публикации DW о митингах
На ситуацию обращала внимание Мария Захарова, теперь МИД вызвал представителя посольства Германии. Москва заявила о «праве на реакцию», если ситуация повторится
Фото: Андрей Любимов / РБК

Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Германии в России Беату Гжески из-за публикации Deutsche Welle (DW) в соцсетях, в которой, как посчитали в МИДе, содержится «прямой призыв в адрес жителей Москвы к участию в несанкционированных массовых акциях».

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В Москве публикацию DW назвали эскападой, нарушающей журналистскую этику, и попыткой вмешательства во внутренние дела России. В МИДе сказали представителю немецкого посольства, что если «подобное» повторится, то российская сторона «оставляет за собой право на реакцию в рамках действующего национального законодательства».

На публикацию DW ранее обратила внимание официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она назвала ее в минувшее воскресенье «феноменальным проколом».

Кроме того, Захарова указала, что в призывах к несанкционированной акции в Москве оказалось замешано и посольство США в Москве. Дипломатическая миссия опубликовала маршрут прохождения акции, причем он был расписан «попунктно, просто поминутно», а просьба избежать следования по нему находилась только в самом конце, обратила внимание официальный представитель МИДа. «90% этой информации как раз таки призывало людей подключиться к этому мероприятию», — сказала она.

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О какой именно публикации Deutsche Welle идет речь, на Смоленской площади не уточнили. DW на русском посвятила несколько публикаций митингу 3 августа из-за недопуска оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму. В один из материалов издание вставило твит с картой маршрута «прогулки по Москве», в формате которой проходила несогласованная с мэрией протестная акция из-за недопуска к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов.

Протестные акции в поддержку кандидатов, которым Мосгоризбирком отказал в допуске к выборам, проходят в столице с середины июля. Несогласованные акции 27 июля и 3 августа сопровождались массовыми задержаниями участников и случайных прохожих, сообщали корреспонденты РБК.

По оценке полиции, на митинге 27 июля задержали 1074 человека, 3 августа — более 600. Правозащитники из «ОВД-Инфо» сообщили о 1373 задержанных 27 июля и о 1001 задержанном во время акции 3 августа.

Авторы: Андрей Гатинский, Наталья Демченко
Теги: Мосгордума, Deutsche Welle, вмешательство в выборы
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