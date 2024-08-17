Россияне столкнулись с проблемами в работе ряда VPN-сервисов

Российские пользователи ряда VPN-сервисов жалуются на снижение их качества в бесплатной версии. Разработчики объясняют это ростом трафика и перегрузкой серверов, эксперты — ростом смотрящих YouTube через VPN

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

С начала августа российские пользователи нескольких VPN-сервисов столкнулись с проблемами в их работе, следует из отзывов в магазинах мобильных приложений Google Play и App Store:

ряд пользователей сервиса от VPN VPN VPN Proxy Master Unlimited Inc писали о проблемах с его подключением с 5 августа. В одном из отзывов пользователь указал, что смотрит YouTube с этим VPN, но за продолжение использования сервис требует внести оплату. В ответ разработчик указал, что для обеспечения стабильной и безопасной работы VPN-сервиса «необходимы определенные затраты на поддержание инфраструктуры и серверов», и подписка на премиум-услугу позволит компании предоставлять «более высокую скорость, надежное соединение и доступ к большему количеству серверов по всему миру, <…> улучшать сервис и внедрять новые функции». «Мы уверены, что с премиум-подпиской вы сможете наслаждаться безупречным доступом к YouTube и другим ресурсам без ограничений», — говорится в ответе;

с начала августа пользователи жалуются на работу сервиса от VPN Free Unlimited. Один из них 9 августа указал, что бесплатный доступ к VPN работает только три дня, а затем сервис перестает включаться. В ответ разработчик указал, что на данный момент у него перегружены бесплатные серверы из-за высокого трафика и предложил либо попытаться несколько раз подключиться, либо подписаться на платный доступ;

пользователей VPN-сервиса от PureVPN жалуются, что не могут подключить сервис, несмотря на внесенную оплату. В ответе разработчик сервиса ссылается на «действующие ограничения VPN в России», которые затрагивают всех VPN-провайдеров.

РБК направил запрос VPN VPN VPN Proxy Master Unlimited Inc, VPN Free Unlimited, PureVPN, а также еще нескольким сервисам из топ-100 магазинов мобильных приложений.

Что такое VPN Virtual Private Network (VPN) — это технология, которая позволяет создать защищенное соединение между устройством пользователя и сервером. Таким образом пользователи могут скрыть свой IP-адрес и сохранить конфиденциальность в Сети, а также обходить локальные ограничения на доступ к тем или иным ресурсам.

Что случилось с YouTube в России

С начала августа абоненты провайдеров фиксированного доступа в интернет в России начали жаловаться на невозможность воспроизведения видео на YouTube в хорошем качестве, а потом и полной потери доступа к платформе. 25 июля глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале прогнозировал снижение скорости загрузки YouTube на стационарных компьютерах на 70% в течение двух недель. «Деградация» YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство», — писал депутат. На следующий день после этого поста он указывал, что Google должна «выполнить требования Роскомнадзора и разблокировать (заметьте: не заблокировать, а именно разблокировать!) каналы российских СМИ, блогеров, журналистов, артистов и общественных деятелей». До тех пор, пока предписания регулятора остаются неисполненными, у государства имеются все основания для применения мер принуждения, предусмотренных законом, заявлял Хинштейн. Согласно так называемому закону «о суверенном Рунете» существует несколько «мер принуждения», в том числе ограничение скорости доступа и полная блокировка ресурса.

В то же время Хинштейн уточнял, что снижение скорости «связано с действиями (а точнее бездействием) самого YouTube». В частности, с ростом объема видеоконтента, который смотрят пользователи и выходом из строя установленных в России кэширующих серверов Google Global Cache. Такие серверы компания устанавливает на сетях интернет-провайдеров по всему миру, на них некоторое время хранится тот контент, который запросил локальный пользователь, например видео с YouTube, и если это видео затем захочет просмотреть другой пользователь из России, оно будет передаваться ему не из зарубежного дата-центра Google, а из внутренней сети провайдера с сервера Google Global Cache. Это позволяет загружать контент быстрее, а провайдеры сокращают объемы трансграничного трафика и, как следствие, расходы на сетевую инфраструктуру.

В Кремле и Госдуме заявляли, что у властей нет планов ограничивать доступ к YouTube. В Google указывали, что отсутствие доступа к видеохостингу у россиян не связано с техническими проблемами или действиями компании.

При этом на сетях мобильных операторов связи YouTube работает без изменений.

Как проблема повлияла на VPN

Директор по инфраструктуре облачного провайдера «EdgeЦентр» Алексей Учакин отметил, что рост видеотрафика у VPN-сервисов мог повлиять на качество этих сервисов, так как раньше нагрузка по трафику на них была эпизодическая, а с недавнего времени резко выросла. «У VPN-сервисов просто может перестать сходиться экономика», — указывает он.

Член оргкомитета Профессиональной ассоциации в сфере облачных технологий (Russian Cloud Computing Professional Association) Антон Салов согласен, что рост смотрящих YouTube «теоретически может положить VPN», но говорит, что на практике это почти никогда не происходит. Он объясняет, что VPN в платной версии просто добавит серверов и пропускной мощности для своих пользователей, а бесплатные сервисы будут «заужать» канал или сокращать время бесплатной сессии, то есть пользователю будет не очень комфортно смотреть видеоплатформу через VPN.

Гендиректор российского хостинг-провайдера Rusonyx Константин Анисимов рассуждает, что неполадки могут быть связаны с перегрузкой самого сервиса VPN. «Стандартный паттерн поведения пользователя VPN может быть совершенно другой — чаще всего это подключил, посмотрел что тебе нужно, например какой-то заблокированный для России сайт, и отключился, — отметил Анисимов. — Если к сервису подключается больше пользователей, чем то, на сколько он рассчитан, может быть замедление работы, потеря пакетов, невозможность залогиниться в сервис, отключение сервиса и т.п.». Кроме того, по его словам, дополнительные ограничения уже для самих VPN-сервисов могут создавать операторы связи: ограничивать их в полосе, приоритезировать тот или иной трафик. «В стандартной ситуации более 99% трафика при просмотре видео российскими пользователями доставлялись с ближайшего сервера для кэширования и доставки контента, которые находись в России. Массовый просмотр Youtube через VPN очень сильно меняет картину прохождения трафика, весь он идет через зарубежные каналы связи, которые и так в последнее время уменьшились, так как часть международных операторов прекратили сотрудничество с российскими операторами связи», — указал Анисимов.