Телемедицинский сервис «Яндекса» и Baring объединится с «Доктор рядом»

По данным СПАРК, 100% ООО «Новая медицина» принадлежит кипрской Brendino Investments Limited, капитал которой разделен на обыкновенные и привилегированные акции трех классов (A, B и C). Среди крупнейших владельцев обыкновенных акций Хандогин, Белогуб и Алмакаев. Среди владельцев привилегированных акций — структура Baring Vostok, головная компания для компаний группы «Яндекс» — Yandex N.V., а также структура фонда Vostok New Ventures, следует из выписки кипрского реестра юрлиц. Выручка «Новая медицина» в 2019 году — 66 млн руб., чистый убыток — 174,3 млн руб.

Весной 2019 года Doc+ объявили о закрытии клиники и всего направления b2c: уволила всех сотрудников из числа штатного медперсонала, отказалась от оказания услуг вызова врачей на дом, приема анализов и т.д. Вместо этого она решила сосредоточиться на b2b-направлении и продаже технологических решений для медицинских учреждений преимущественно на зарубежных рынках. «Именно технологии обладают большим потенциалом на международных рынках и не требуют поддержания операционки для развития», — пояснял Руслан Зайдуллин. Среди ИТ-решений компании продукты на основе искусственного интеллекта, в том числе медицинский чат-бот и система автоматического контроля медицинской документации.

«Доктор рядом» был запущен в 2013 году, как сеть клиник шаговой доступности. В 2016 году компания запустила дистанционные консультации в тестовом режиме. В середине 2019 года телемедицинскими услугами «Доктор рядом» пользовались 5,1 млн клиентов, врачи компании проводили в среднем по 4,4 тыс. онлайн-приемов пациентов в месяц.

Основными владельцами «Доктор рядом» через цепочку российских и зарубежных юрлиц являются ее основатели Владимир Гурдус и Леонид Меламед, а также VEB Ventures (структура ВЭБ.РФ). Выручка компании в 2019 году — 899,4 млн руб., чистая прибыль — 16,6 млн руб.

Перспективы

По оценке МТС, объем рынка телемедицины в России в 2019 году составил 20 млрд руб., что на 8% выше, чем за год до этого. Телемедицину называли одним из секторов, который должен выиграть от пандемии коронавирусной инфекции, которая началась в 2020 году. В частности, дистанционные приемы позволяют снизить риски заражения при оказания медицинской помощи как для пациентов, так и для врачей. Однако в России сохраняется запрет на постановку диагноза и назначение лечения пациентам дистанционно, что сдерживает развитие рынка. В марте 2020 года сенаторы и депутаты от «Единой России» планировали внести в Госдуму законопроект, снимающий указанные ограничения, но в итоговой версии поправки лишь разрешили правительству устанавливать особый порядок оказания медицинской помощи в условиях чрезвычайной ситуации или эпидемии заболевания, которое представляет опасность для окружающих.

Партнер Baring Vostok Дмитрий Бабурин отказался комментировать сделку и лишь отметил, что фонд рассматривает телемедицину «как перспективный и быстрорастущий сектор, который доказал свою социальную значимость во время пандемии»: «Благодаря таким компаниям как «Доктор рядом», эта сфера в России развивается опережающими темпами, и мы рады возможности сотрудничества с ними».

По мнению инвестиционного менеджера Фонда развития интернет-инициатив Алексея Гриненко, пока рынок телемедицины находится на стадии становления, на нем еще не определились ключевые лидеры и «фактически острой борьбы за пациента не наблюдается». Он рассчитывает, что эта сделка обратит внимание законодателей на значимость телемедицинских услуг и легализует постанову диагноза и назначение лечения пациентов без предварительного очного визита к врачу. По словам собеседника РБК, это также «обеспечит пользователей, живущих в отдаленных районах, квалифицированной помощью, в том числе, и узкоспециализированных врачей».

РБК направил запрос в «Яндекс» и VEB Ventures. Связаться с остальными совладельцами Doc+ не удалось.