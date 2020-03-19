Правительство попросили разрешить врачам ставить диагнозы через Интернет

Почему сервисам телемедицины до сих пор не разрешали ставить диагнозы дистанционно и насколько необходимо снять этот запрет сейчас, разбирался РБК.

Как в России легализовали телемедицину

С 2018 года в России вступили в силу поправки в законы, регулирующие применение информационных технологий в сфере охраны здоровья. Они ввели понятие «телемедицинские технологии» и зафиксировали, что врач может провести консультацию для сбора и анализа жалоб пациента по телефону или через интернет. Назначать лечение и ставить диагноз он может только на очном приеме, но может дистанционно корректировать курс лечения после удаленной беседы с пациентом и выписать электронный рецепт на лекарства.

Первая редакция законопроекта о телемедицине, представленная в 2017 году, предусматривала для врачей полномочия по дистанционному назначению лечения и постановке диагноза, но ко второму чтению этот пункт убрали из документа. Как пояснил гендиректор компании «Доктор рядом» Денис Швецов, во время обсуждения законопроекта его авторы опасались, что даже практикующим врачам нужно время, чтобы перестроиться на новый формат работы и минимизировать риски навредить здоровью пациентов. «При этом на рынке были очень активны игроки, которые не могли оказать качественные медицинские консультации», — отметил он.

В середине февраля 2020 года секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации разработал поправки, согласно которым врачи смогли бы ставить диагнозы и назначать лечение удаленно. По его словам, поправки уже прошли обсуждение в профильных министерствах и были в целом одобрены. Изменения должны значительно снизить нагрузку на медучреждения, особенно в период пика инфекционных заболеваний, а также упростить оказание неотложной помощи в случае массовых катастроф и стихийных бедствий, поскольку не будет необходимости устанавливать личность пациента, ожидал Турчак. Документ пока не принят.

17 марта Михаил Мишустин рассказал о соглашении со Сбербанком, согласно которому граждане, в первую очередь пожилые люди, смогут через специальное приложение получить бесплатную консультацию врача о коронавирусе.

Востребованы ли дистанционные диагнозы

По сравнению с 2018 годом ситуация на рынке сильно изменилась, считает Швецов. «Сегодня проводить онлайн-прием могут только практикующие врачи на базе лицензированных клиник, а государство строго следит за безопасностью персональных данных пациентов», — указал он. По его словам, количество обращений за телемедицинскими услугами постоянно растет как из-за сезонных заболеваний и распространения вирусных инфекций, так и из-за инициатив по включению онлайн-консультаций в страховые и банковские продукты. «В последние несколько дней мы наблюдаем рост количества ежедневных консультаций в два раза. Мы ожидаем еще большего роста в связи с увеличением количества людей, находящихся в условиях карантина и вынужденной самоизоляции», — отметил глава «Доктор рядом».

Представитель МТС Алексей Меркутов (вместе с «Медси» разрабатывает приложение SmartMed) отметил, что с прошлой недели спрос на срочные консультации дежурных терапевтов увеличился вдвое. «Кроме того, заметен почти двукратный рост обращений к ЛОР-врачам и педиатрам. К врачам все чаще обращаются с вопросами, как защитить себя и близких от коронавируса и какие симптомы считать тревожными», — рассказал он.

По мнению Меркутова, расширение полномочий врачей в рамках телемедицины — сейчас единственный полностью безопасный как для пациентов, так и для врачей способ получить и оказать медицинскую помощь. «Помимо очевидного положительного эффекта таких мер по окончании пандемии отрасль и правительство смогут оценить полученную статистику, которая в дальнейшем позволит принимать решения о целесообразности расширения возможностей телемедицины на постоянной основе», — заключил он.

«Открывшееся окно возможностей необходимо использовать, чтобы пересмотреть консервативные взгляды на телемедицину и расширить полномочия врачей не только на время распространения вируса, — считает директор института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. — Врач и пациент не враги друг другу. Если врач понимает, что он не может проконсультировать дистанционно и ему нужно осмотреть и пощупать пациента, то он его пригласит к себе». Попович подчеркнула, что сейчас самое главное — оказание людям дистанционной психологической помощи.