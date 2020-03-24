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Сенаторы и депутаты предложили ставить диагнозы пациентам дистанционно

Сенаторы и депутаты подготовили поправки в закон о телемедицине, согласно которым врачи смогут назначать лечение и ставить диагнозы дистанционно. Порядок диагностики без очного приема должен впоследствии установить Минздрав

Сенаторы и депутаты от «Единой России» предложили наделить врачей правом ставить диагнозы и назначать лечение дистанционно. Соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму 24 марта секретарь генсовета партии Андрей Турчак, его заместитель Александр Хинштейн и детский хирург, депутат Госдумы Дмитрий Морозов, а также сенаторы Ирина Рукавишникова и Игорь Каграманян. Копия документа есть в распоряжении РБК, ее подлинность подтвердили авторы законопроекта.

Законопроект разрабатывался возглавляемым Турчаком советом по цифровой экономике при Совфеде. О необходимости развития телемедицинских услуг Турчак говорил 19 февраля на заседании совета в Самаре

Авторы документа предлагают внести изменения в законы «Об основах охраны здоровья граждан» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», разрешив врачам устанавливать диагнозы и назначать лечение пациенту без проведения очного приема.

Так называемый закон о телемедицине вступил в силу с 1 января 2018 года. По нему врачи получили право собирать жалобы и анализировать анамнез пациента по телефону и через интернет, однако дистанционно наблюдать за пациентом и корректировать курс лечения они могут только после очного приема пациента, на котором устанавливается диагноз.

Действующие ограничения «фактически превращает оказание дистанционной медицинской помощи в информационные услуги», говорится в пояснительной записке к законопроекту. «Сегодня в России закон разрешает врачу дистанционно только консультировать, собирать анамнез, но не ставить диагноз или назначать лечение, — пояснил РБК Андрей Турчак. — В других странах телемедицина предполагает диагностику и диагноз, как минимум предварительный. И это касается гриппа, ангины, различных инфекций, в том числе респираторных, синусовых и др.». По его словам, актуальность законодательных инициатив по цифровизации здравоохранения «многократно возрастает в условиях борьбы с коронавирусом».

Сенатор Рукавишникова добавила, что даже без учета сегодняшних обстоятельств, связанных с коронавирусом, возможность применения технологий телемедицины востребована. «Оказание неотложной помощи, когда время играет решающую роль, диагностика заболеваний и консультирование людей, находящихся в труднодоступных местах. Кроме того, проведение интерактивных приемов позволит значительно снизить нагрузку на врачей, что особенно актуально для сельских территорий, где есть проблема нехватки медицинских кадров», — рассуждает Рукавишникова. Кроме того, по ее словам, появится возможность привлечь в систему высококвалифицированных врачей для оказания помощи большему количеству пациентов, объяснила Рукавишникова.

Что еще предлагают депутаты

  • использовать для авторизации пользователя в системе телемедицины не только сайт госуслуг, как сейчас, но и биометрические данные. Зайти в приложение по отпечатку пальца с планшета или смартфона можно будет «без установки на оборудование специальных шифровальных средств»;
  • отказаться от необходимости проводить идентификацию в системе в местах катастроф и стихийных бедствий в случаях, когда она затрудняет оказание помощи либо когда провести ее затруднительно по объективным причинам и др.

Как обсуждали дистанционное лечение

Предложение наделить врачей полномочиями по дистанционному назначению лечения и установке диагноза звучало еще в 2017 году при обсуждении первой редакции закона о телемедицине, однако ко второму чтению документа права представителей медучреждений были сокращены. Авторы опасались, что даже практикующим врачам нужно время, чтобы перестроиться на новый формат работы и минимизировать риски навредить здоровью пациентов, объяснял гендиректор компании «Доктор рядом» Денис Швецов.

18 марта глава Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой ускорить принятие поправок в связи с распространением коронавируса и предложил помощь фонда в доработке законопроекта. По его словам, возможность дистанционной диагностики и назначения лечения способна существенно снизить поток пациентов с различными группами заболеваний в лечебные учреждения, что благоприятно повлияет на эпидемиологическую ситуацию.

Представитель ФРИИ Александра Орехович заявила РБК, что фонд поддерживает законопроект, поскольку предложенная версия полностью соответствует запросам россиян. Случаи, в которых врачи смогут проводить диагностику без очного приема, будет устанавливать Минздрав, отметила Орехович. «Далеко не всегда можно поставить диагноз без физикального осмотра. Именно профессиональное сообщество вместе с ведомством должно решить, в каких случаях телемедицина может быть приемлема в плане диагностирования», — подчеркнула она.

Сенатор Ирина Рукавишникова в разговоре с РБК добавила, что в рамках консультации с Минздравом «будет утвержден перечень нозологий, консультации по которым могут оказываться в рамках телемедицины в интерактивном режиме». По ее словам, это касается и доврачебной неотложной помощи, и лечение вирусных инфекций.

По мнению Швецова, целесообразно было бы урегулировать в законопроекте вопрос назначения рецептурных лекарств. «Сейчас, чтобы получить рецепт пациенту необходимо прийти на очный прием, а этого можно было бы избежать, благодаря положениям об электронных рецептах, что позволило бы серьезно снизить количество визитов в клинику для людей с хроническими заболеваниями», — считает Швецов.

Руководитель направления eHealth МТС Анна Фофанова сообщила РБК, что, по оценкам врачей, примерно в 60% случаев они могли бы назначить безрецептурные препараты и рекомендовать, как облегчить состояние пациента, до очного приема. «Врач несет ответственность за здоровье пациента в любом случае, консультирует он онлайн или оффлайн», — заключила она.

Авторы: Владислав Скобелев, Егор Губернаторов
Теги: телемедицина, законопроект, коронавирус, Андрей Турчак
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