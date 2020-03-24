Сенаторы и депутаты предложили ставить диагнозы пациентам дистанционно

Сенаторы и депутаты подготовили поправки в закон о телемедицине, согласно которым врачи смогут назначать лечение и ставить диагнозы дистанционно. Порядок диагностики без очного приема должен впоследствии установить Минздрав

Сенаторы и депутаты от «Единой России» предложили наделить врачей правом ставить диагнозы и назначать лечение дистанционно. Соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму 24 марта секретарь генсовета партии Андрей Турчак, его заместитель Александр Хинштейн и детский хирург, депутат Госдумы Дмитрий Морозов, а также сенаторы Ирина Рукавишникова и Игорь Каграманян. Копия документа есть в распоряжении РБК, ее подлинность подтвердили авторы законопроекта.

Законопроект разрабатывался возглавляемым Турчаком советом по цифровой экономике при Совфеде. О необходимости развития телемедицинских услуг Турчак говорил 19 февраля на заседании совета в Самаре

Авторы документа предлагают внести изменения в законы «Об основах охраны здоровья граждан» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», разрешив врачам устанавливать диагнозы и назначать лечение пациенту без проведения очного приема.

Так называемый закон о телемедицине вступил в силу с 1 января 2018 года. По нему врачи получили право собирать жалобы и анализировать анамнез пациента по телефону и через интернет, однако дистанционно наблюдать за пациентом и корректировать курс лечения они могут только после очного приема пациента, на котором устанавливается диагноз.

Действующие ограничения «фактически превращает оказание дистанционной медицинской помощи в информационные услуги», говорится в пояснительной записке к законопроекту. «Сегодня в России закон разрешает врачу дистанционно только консультировать, собирать анамнез, но не ставить диагноз или назначать лечение, — пояснил РБК Андрей Турчак. — В других странах телемедицина предполагает диагностику и диагноз, как минимум предварительный. И это касается гриппа, ангины, различных инфекций, в том числе респираторных, синусовых и др.». По его словам, актуальность законодательных инициатив по цифровизации здравоохранения «многократно возрастает в условиях борьбы с коронавирусом».