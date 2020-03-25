В Госдуму внесли законопроект о дистанционном осмотре врачами

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак и депутаты от «Единой России» внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который наделяет врачей правом дистанционно ставить диагнозы пациентам. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Согласно документу, правительство страны сможет устанавливать особый порядок оказания медицинской помощи, в том числе с использованием телемедицинских технологий.

Такими полномочиями кабмин планируют наделять в условиях чрезвычайной ситуации или эпидемии заболевания, которое представляет опасность для окружающих.

Сейчас телемедицинские технологи врачам можно применять только после очного приема пациента. Они не предназначены для того, чтобы дистанционно ставить первичный диагноз и назначения лечения. Согласно действующим законам их могут применять только для консультаций по профилактике, мониторинга состояния здоровья пациента и решения вопроса об очном приеме у врача.