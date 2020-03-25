Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 77,79 (-1,06) Quote, 13:35
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 84,15 (-1,28) Quote, 13:35
Губернатор Подмосковья сообщил о состоянии зараженных коронавирусом Общество, 16:36 Путин объявил об автоматическом продлении льгот в течение полугода Общество, 16:32 Путин объявил следующую неделю нерабочей Общество, 16:28 Чем определяются имидж и лояльность брендов Pro, 16:27 В Госдуму внесли законопроект о дистанционном осмотре врачами Общество, 16:26 Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию Политика, 16:25 В КХЛ допустили проведение Кубка Гагарина в августе Спорт, 16:24 СМИ анонсировали уход из «Барселоны» восьми футболистов Спорт, 16:21 Когда американский рынок акций достигнет дна. И как не упустить момент Quote, 16:17 Власти ОАЭ запретили летевшему за россиянами борту «Победы» сесть в Дубае Общество, 16:09 #пронауку: вирусолог рассказал, почему коронавирус опасен для детей Стиль, 16:07 Экс-главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве Общество, 16:07 Рекорды по штрафам. 7 историй о тех, кто нарушает и не платит Авто, 15:47 В Смоленске губернатор предложил уволиться выехавшей за рубеж чиновнице Общество, 15:45
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Госдуму внесли законопроект о дистанционном осмотре врачами

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак и депутаты от «Единой России» внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который наделяет врачей правом дистанционно ставить диагнозы пациентам. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Согласно документу, правительство страны сможет устанавливать особый порядок оказания медицинской помощи, в том числе с использованием телемедицинских технологий.

Такими полномочиями кабмин планируют наделять в условиях чрезвычайной ситуации или эпидемии заболевания, которое представляет опасность для окружающих.

Сенаторы и депутаты предложили ставить диагнозы пациентам дистанционно
Общество

Сейчас телемедицинские технологи врачам можно применять только после очного приема пациента. Они не предназначены для того, чтобы дистанционно ставить первичный диагноз и назначения лечения. Согласно действующим законам их могут применять только для консультаций по профилактике, мониторинга состояния здоровья пациента и решения вопроса об очном приеме у врача.

Накануне РБК писал, что сенаторы и депутаты от «Единой России» планируют внести в Госдуму законопроект, наделяющий врачей правом ставить диагнозы и назначать лечение дистанционно.

В начале 2018 года вступил в силу закон о телемедицине. Он позволяет врачам получать жалобы от пациентов и собирать их анамнез через интернет и по телефону. Турчак сообщал РБК, что в других государствах предполагает как минимум предварительную диагностику и постановку диагноза. По его словам, актуальность законопроекта «многократно возрастает в условиях борьбы с коронавирусом».

Теги: Госдума, Вячеслав Володин, Андрей Турчак
Материалы по теме
Сенаторы и депутаты предложили ставить диагнозы пациентам дистанционно
Общество
В России за сутки зафиксировали 163 новых случая заражения коронавирусом
Общество
Мишустин поручил увеличить число коек для заболевших COVID-19 в регионах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter