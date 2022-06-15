Продюсер фильма «Географ глобуc пропил» возглавит департамент Минкультуры
Продюсер Дмитрий Давиденко возглавит департамент кинематографии и цифрового развития Минкультуры, сообщила в Telegram-канале глава ведомства Ольга Любимова.
Давиденко — продюсер более 20 фильмов и сериалов, в том числе «Географ глобус пропил» (2013), «Оттепель» (2013) и «Обитель» (2020). Ему 46 лет, он учился на киноведа во ВГИКе, в 2004 году защитил кандидатскую диссертацию.
С 2012 года Давиденко занимался продюсерской деятельностью в Продюсерской компании Валерия Тодоровского, «Мармот-фильме» и «Красной стреле», пишет Любимова. Продюсер проводил фестивали российских фильмов за рубежом: «Русское Возрождение» в Австралии и Новой Зеландии, Недели российского кино в Армении, фестиваль российских фильмов в Аргентине.
Давиденко сменит на должности главы департамента Светлану Максимченко «в связи с ее переходом на другое место работы», отметила министр культуры. Максимченко занимала пост с 2020 года, а до этого была генеральным директором «Москино».
Департамент кинематографии и цифрового развития занимается выдачей прокатных удостоверений, господдержкой кинематографу, продвижением российских картин на международных фестивалях, внедрением цифровых технологий кинопоказа, разрабатывает политику информационной безопасности министерства и выполняет задачи цифровой трансформации.