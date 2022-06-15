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Общество ,  
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Продюсер фильма «Географ глобуc пропил» возглавит департамент Минкультуры

Продюсер и киновед Дмитрий Давиденко сменит на должности Светлану Максимченко, которая переходит на другое место работы. Помимо продюсирования фильмов и сериалов, он занимался организацией фестивалей российского кино за рубежом
Дмитрий Давиденко
Дмитрий Давиденко (Фото: dmitry.davidenko.3 / Facebook (признана экстремистской организацией и запрещена в России))

Продюсер Дмитрий Давиденко возглавит департамент кинематографии и цифрового развития Минкультуры, сообщила в Telegram-канале глава ведомства Ольга Любимова.

Давиденко — продюсер более 20 фильмов и сериалов, в том числе «Географ глобус пропил» (2013), «Оттепель» (2013) и «Обитель» (2020). Ему 46 лет, он учился на киноведа во ВГИКе, в 2004 году защитил кандидатскую диссертацию.

С 2012 года Давиденко занимался продюсерской деятельностью в Продюсерской компании Валерия Тодоровского, «Мармот-фильме» и «Красной стреле», пишет Любимова. Продюсер проводил фестивали российских фильмов за рубежом: «Русское Возрождение» в Австралии и Новой Зеландии, Недели российского кино в Армении, фестиваль российских фильмов в Аргентине.

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Давиденко сменит на должности главы департамента Светлану Максимченко «в связи с ее переходом на другое место работы», отметила министр культуры. Максимченко занимала пост с 2020 года, а до этого была генеральным директором «Москино».

Департамент кинематографии и цифрового развития занимается выдачей прокатных удостоверений, господдержкой кинематографу, продвижением российских картин на международных фестивалях, внедрением цифровых технологий кинопоказа, разрабатывает политику информационной безопасности министерства и выполняет задачи цифровой трансформации.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
продюсер Минкультуры Кино

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