ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,39 62,54 EUR Нал. 73,82 72,90 USD Бирж. 63,01 +0,05 EUR Бирж. 73,38 +0,09 USD ЦБ. 62,95 -0,14 EUR ЦБ. 73,82 +0,07 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 7925,30 -320,50 IMOEX 2285,36 -0,34% RTSI 1142,79 -0,52% Brent 74,43 -0,08% DJIA 25527,07 +0,44% Nasdaq 7852,19 -1,01%
Данные Google Docs снова попали в выдачу «Яндекса»
Лента новостей
Моуринью согласился с уходом из «МЮ» итальянского защитника 10:44, Спорт Вечно молодой: как современная медицина борется со старением 10:40, РБК и Ингосстрах Почему подешевел Bitcoin: цена монеты вновь опустилась ниже $8 тыс. 10:38, Крипто Двоим полицейским в Алтайском крае дали сроки за избиение задержанных 10:29, Общество Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Дагестане 10:28, Общество Правозащитники рассказали о состоянии здоровья обвиняемого в госизмене 10:24, Общество Многодетные родители — о бизнесе, воспитании и семейных путешествиях 10:19, РБК и Volkswagen Teramont Данные Google Docs снова попали в выдачу «Яндекса» 10:04, Технологии и медиа Роман Шмаков — РБК: как устроен современный рынок дата-центров 10:00, РБК и Schneider Electric «Ростех» объявил о планах «доминировать» на мировом рынке беспилотников 09:53, Общество ФАС предложила сделать обязательной установку на смартфоны российского ПО 09:40, Технологии и медиа Как бизнесу сократить транспортные расходы на 25% 09:32, РБК и «Шелл» Третьего подозреваемого задержали по делу об убийстве фигуриста Тена 09:21, Общество Во все тяжкие: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 09:00, РБК и IWC СМИ узнали о планах «Суммы» продать строящийся терминал в порту Находки 08:59, Бизнес Пассажирский самолет задел хвостом посадочную полосу в аэропорту Алма-Аты 08:52, Общество КНДР передала США останки 55 солдат после встречи Трампа и Ким Чен Ына 08:35, Политика Войны клонов: как правильно заимствовать чужие идеи 08:31, Мнение Основатель Papa John's после отставки подал в суд на компанию 08:28, Бизнес Что делает Россия, чтобы не проспать цифровую революцию 08:16, Партнерский материал Разделение и наказания: как власти планируют реформировать ФСИН 08:00, Общество Между севером и югом: как устроена демилитаризованная зона в Корее 07:59, Фотогалерея  Гройсман потребовал не «преклонять колено» перед Москвой из-за газа 07:46, Политика Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 07:08, РБК и Сбербанк Греческие власти назвали вероятной причиной пожаров поджог 07:08, Общество Против экс-главы судоремонтного завода в Хабаровске завели дело 06:40, Общество ABC рассказал о подготовке США удара по Ирану при помощи Австралии 06:13, Политика Трамп нашел среди членов НАТО «одного или двух диктаторов» 06:02, Политика
Данные Google Docs снова попали в выдачу «Яндекса»
Технологии и медиа, 10:04
0
Данные Google Docs снова попали в выдачу «Яндекса»
Документы пользователей Google Docs вновь попали в выдачу «Яндекса», обнаружил корреспондент РБК. Ранее «Яндекс» объяснял, что доступными для индексации становятся только те документы, которые не защищены логином и паролем
Фото: Eric Risberg / AP

Данные Google Docs вновь оказались в поисковой выдаче «Яндекса», выяснил корреспондент РБК. В частности, в расширенном поиске доступны гугл-документы пользователей по запросам «график» и «зарплата».

«На нашей стороне ничего не менялось, — заявили РБК в пресс-службе «Яндекса». — На документы, о которых идет речь, стоят ссылки в интернете. Сами документы не запрещены для индексации».

РБК также направил запрос в Google.

Такое происходит уже не в первый раз. В начале июля администраторы паблика MDК на своей странице в Twiitter сообщили, что документы, которые хранятся в Google Docs, индексируются «Яндексом», после чего многие пользователи соцсетей обратили внимание на этот факт и обратились с жалобами в техподдержку «Яндекса».

Представитель компании тогда сообщил РБК, что поиск индексирует лишь те интернет-страницы, которые не защищены логином и паролем. По его словам, в выдачу также не попадают те документы, индексация которых запрещена администратором сайта в файле robots.txt, даже в тех случаях, когда они находятся в открытой части интернета.

Google выдал: почему стали доступны документы пользователей в поисковиках
Технологии и медиа

После этого случая «Яндекс» на некоторое время закрывал доступ к поиску по документам Google.

В компании Google также обратили внимание на то, что пользователи самостоятельно устанавливают уровень доступа к документам, которые хранят в Google Docs.

«Сервис «Google Документы» является высокозащищенным инструментом для совместной работы, и он работает корректно», — подчеркнули в компании.

Group IB рекомендовала всем пользователям сервисов Google Docs и Google Drive защищать паролем документы, которые они выкладывают в облачные хранилища.

Авторы: Наталья Демченко, Александра Посыпкина.
Теги: «Яндекс» , Google Docs
Главное
«Ростех» объявил о планах «доминировать» на мировом рынке беспилотников Общество
Материалы по теме
Twitter призвал своих пользователей сменить пароли из-за ошибки в системе Технологии и медиа
Роскомнадзор потребовал у «Яндекса» объяснить выдачу в поиске Google Docs Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter