Данные Google Docs снова попали в выдачу «Яндекса»

Документы пользователей Google Docs вновь попали в выдачу «Яндекса», обнаружил корреспондент РБК. Ранее «Яндекс» объяснял, что доступными для индексации становятся только те документы, которые не защищены логином и паролем

Фото: Eric Risberg / AP

Данные Google Docs вновь оказались в поисковой выдаче «Яндекса», выяснил корреспондент РБК. В частности, в расширенном поиске доступны гугл-документы пользователей по запросам «график» и «зарплата».

«На нашей стороне ничего не менялось, — заявили РБК в пресс-службе «Яндекса». — На документы, о которых идет речь, стоят ссылки в интернете. Сами документы не запрещены для индексации».

РБК также направил запрос в Google.

Такое происходит уже не в первый раз. В начале июля администраторы паблика MDК на своей странице в Twiitter сообщили, что документы, которые хранятся в Google Docs, индексируются «Яндексом», после чего многие пользователи соцсетей обратили внимание на этот факт и обратились с жалобами в техподдержку «Яндекса».

Представитель компании тогда сообщил РБК, что поиск индексирует лишь те интернет-страницы, которые не защищены логином и паролем. По его словам, в выдачу также не попадают те документы, индексация которых запрещена администратором сайта в файле robots.txt, даже в тех случаях, когда они находятся в открытой части интернета.

После этого случая «Яндекс» на некоторое время закрывал доступ к поиску по документам Google.

В компании Google также обратили внимание на то, что пользователи самостоятельно устанавливают уровень доступа к документам, которые хранят в Google Docs.

«Сервис «Google Документы» является высокозащищенным инструментом для совместной работы, и он работает корректно», — подчеркнули в компании.

Group IB рекомендовала всем пользователям сервисов Google Docs и Google Drive защищать паролем документы, которые они выкладывают в облачные хранилища.