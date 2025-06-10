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Ozon и Wildberries исполнили предписания ФАС по скидкам продавцов

Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Маркетплейсы Ozon и Wildberries выполнили предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по участию продавцов в автоматических акциях, рассказал руководитель ведомства Максим Шаскольский в рамках Антимонопольного форума.

По словам Шаскольского, исполнение маркетплейсами предупреждений позволит обеспечить «добровольный, прозрачный и прогнозируемый механизм» участия продавцов в автоакциях.

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Фото:Анастасия Диева / ТАСС

Автоакции — функционал маркетплейсов, который автоматически добавляет товары продавца в скидочные кампании.

Оба маркетплейса добавили для продавцов функцию бессрочного запрета на автоакции. Кроме того, Ozon разработал уведомление об участии в них для вновь присоединившихся продавцов. А Wildberries расширил инструкцию по отказу от автоакций через личный кабинет и более четко описал работу блокировки.

В феврале ФАС выдала Ozon и Wildberries предупреждение, обязав их получить подтверждения продавцов об участии в распродажах.

По данным ведомства, Ozon и Wildberries внесли изменения в условия проведения акций на своих площадках, из-за чего товары автоматически попадали в категорию распродажи, а скидки на них устанавливали за счет продавцов без их согласия.

Тогда ФАС пригрозила делом о нарушении антимонопольного законодательства в случае несоблюдения условий маркетплейсами.

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Полина Минаева
ФАС Wildberries Ozon маркетплейс предупреждение Максим Шаскольский
ООО "Вайлдберриз" OZON
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