Ozon и Wildberries исполнили предписания ФАС по скидкам продавцов

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Маркетплейсы Ozon и Wildberries выполнили предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по участию продавцов в автоматических акциях, рассказал руководитель ведомства Максим Шаскольский в рамках Антимонопольного форума.

По словам Шаскольского, исполнение маркетплейсами предупреждений позволит обеспечить «добровольный, прозрачный и прогнозируемый механизм» участия продавцов в автоакциях.

Автоакции — функционал маркетплейсов, который автоматически добавляет товары продавца в скидочные кампании.

Оба маркетплейса добавили для продавцов функцию бессрочного запрета на автоакции. Кроме того, Ozon разработал уведомление об участии в них для вновь присоединившихся продавцов. А Wildberries расширил инструкцию по отказу от автоакций через личный кабинет и более четко описал работу блокировки.

В феврале ФАС выдала Ozon и Wildberries предупреждение, обязав их получить подтверждения продавцов об участии в распродажах.

По данным ведомства, Ozon и Wildberries внесли изменения в условия проведения акций на своих площадках, из-за чего товары автоматически попадали в категорию распродажи, а скидки на них устанавливали за счет продавцов без их согласия.

Тогда ФАС пригрозила делом о нарушении антимонопольного законодательства в случае несоблюдения условий маркетплейсами.