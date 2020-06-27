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Технологии и медиа ,  
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«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon

В частности, опасения «Роскосмоса» вызывает то, что жидкостные двигатели огромной тяги размещены прямо за стенкой кабины. Экипаж также может находиться под угрозой из-за того, что рядом с ними находятся токсичное топливо
Ракета «SpaceX Falcon-9» и капсула космического корабля «Crew Dragon»
Ракета «SpaceX Falcon-9» и капсула космического корабля «Crew Dragon» (Фото: Joel Kowsky / NASA / Getty Images)

Конструкция созданного компанией Илона Маска корабля Crew Dragon (первого частного аппарата, доставившего астронавтов на МКС) имеет ряд неудобств, а также угрожающих здоровью космонавтов особенностей. Об этом говорится в статье журнала «Роскосмоса».

У специалистов вызывает тревогу то, что жидкостные двигатели огромной тяги интегрированной двигательной установки системы аварийного спасения установлены прямо за стенкой кабины. Ряд экспертов также сомневаются в том, что для экипажа корабля безопасно непосредственное соседство с парой тонн токсичных компонентов топлива, подаваемых в двигатели системы аварийного спасения под давлением.

«Четырехокись азота и монометилгидразин — это все-таки не вода и даже не перекись водорода», — указывает в примечании автор статьи в журнале «Русский космос».

Маск оценил статью Рогозина о полете Crew Dragon
Технологии и медиа
Илон Маск

Космический корабль Crew Dragon был разработан компанией SpaceX по заказу NASA, впервые его представили в 2014 году. Шесть лет корабль дорабатывали и испытывали грузовую версию. В качестве космического грузовика, без астронавтов на борту, Crew Dragon летал до МКС 22 раза.

В конце мая 2020 года SpaceX запустила корабль с экипажем на борту, это был первый в истории пилотируемый запуск, произведенный частной компанией. Crew Dragon успешно доставил на МКС астронавтов Боба Бенкена и Дага Херли, после чего Илон Маск заявил, что человечество может гордиться новым космическим кораблем. Он назвал происходящее первым шагом на пути к тому, чтобы люди стали «мультипланетным видом».

Для США запуск Crew Dragon стал первым пилотируемым полетом за девять лет. Прежде американских астронавтов на МКС доставляли российские корабли «Союз».

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Рогозин заявил о желании работать с США после стыковки Crew Dragon с МКС
Технологии и медиа
<p>Стыковка&nbsp;Crew Dragon&nbsp;с Международной космической станцией<br /> &nbsp;</p>

В 2014 году Дмитрий Рогозин, нынешний глава «Роскосмоса», тогда занимавший должность вице-премьера и курировавший космонавтику, пошутил, что после введения американских санкций в отношении России астронавтов США на МКС можно будет доставлять с помощью батута. После успешного запуска Crew Dragon Маск припомнил шутку и сообщил, что «батут» работает.

В колонке для журнала Forbes Рогозин отметил, что появление у США собственного космического корабля не испортило настроение «Роскосмосу». Он заявил, что Crew Dragon только предстоит заслужить надежную репутацию, которая есть у российского «Союза МС». Глава госкорпорации указал и на девять лет, во время которых российские корабли доставляли американцев на МКС. По его словам, «Роскосмос» тогда предоставил США бесценную возможность, сравнимую с не имеющими цену картинами Да Винчи и Микеланджело.

Авторы: Гаяна Демурина, Громова Анна
Теги: Илон Маск, Дмитрий Рогозин, Роскосмос
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