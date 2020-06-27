«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon

В частности, опасения «Роскосмоса» вызывает то, что жидкостные двигатели огромной тяги размещены прямо за стенкой кабины. Экипаж также может находиться под угрозой из-за того, что рядом с ними находятся токсичное топливо

Ракета «SpaceX Falcon-9» и капсула космического корабля «Crew Dragon» (Фото: Joel Kowsky / NASA / Getty Images)

Конструкция созданного компанией Илона Маска корабля Crew Dragon (первого частного аппарата, доставившего астронавтов на МКС) имеет ряд неудобств, а также угрожающих здоровью космонавтов особенностей. Об этом говорится в статье журнала «Роскосмоса».

У специалистов вызывает тревогу то, что жидкостные двигатели огромной тяги интегрированной двигательной установки системы аварийного спасения установлены прямо за стенкой кабины. Ряд экспертов также сомневаются в том, что для экипажа корабля безопасно непосредственное соседство с парой тонн токсичных компонентов топлива, подаваемых в двигатели системы аварийного спасения под давлением.

«Четырехокись азота и монометилгидразин — это все-таки не вода и даже не перекись водорода», — указывает в примечании автор статьи в журнале «Русский космос».

Космический корабль Crew Dragon был разработан компанией SpaceX по заказу NASA, впервые его представили в 2014 году. Шесть лет корабль дорабатывали и испытывали грузовую версию. В качестве космического грузовика, без астронавтов на борту, Crew Dragon летал до МКС 22 раза.