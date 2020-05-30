Корабль Crew Dragon с астронавтами на борту вышел на орбиту

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с двумя американскими астронавтами на борту вышел на орбиту. РБК ведет прямую трансляцию.

Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска доставит на Международную космическую станцию (МКС) астронавтов Боба Бенкена и Дага Херли. Ожидается, что стыковка корабля с МКС произойдет через 19 часов.

Ракета Falcon 9 с Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал, в штате Флорида. Изначально запуск Crew Dragon должен был пройти 27 мая, но его отложили из-за погодных условий.

Это первый в истории пилотируемый запуск, произведенный частной компанией. Кроме того, это первый американский пилотируемый полет с 2011 года, когда закрылась программа Space Shuttle. С тех пор астронавтов NASA на МСК доставляли на российских кораблях «Союз».



SpaceX разработала Crew Dragon по заказу NASA. Впервые его представили в 2014 году, но еще шесть лет ушло на доработку и испытания грузовой версии. До этого SpaceX использовала для доставки грузов на орбиту многоразовый космический грузовик Dragon, который совершил 22 полета к МКС без экипажа.