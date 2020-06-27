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Водитель «Ягуара» в Москве попытался дать ГИБДД взятку в 300 тыс. руб.

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Водитель «Ягуара», нарушивший правила дорожного движения, попытался дать инспекторам ГИБДД взятку в размере 300 тыс. руб., сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.

Инспекторы ДПС остановили машину на Бережковской набережной 26 июня около 20:00 для проверки документов. Мужчину заподозрили в том, что он находится в состоянии опьянения, и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Водитель отказался.

Позднее, находясь в патрульном автомобиле, мужчина предложил взятку сотруднику ГИБДД, уточнили в пресс-службе.

«Мужчина был неоднократно предупрежден о том, что его действия незаконны и влекут за собой уголовную ответственность, однако он проигнорировал данные требования и положил денежные средства в размере 300 тыс. руб. в перчаточный ящик служебного автомобиля, после чего попытался покинуть транспортное средство, но был незамедлительно задержан сотрудниками Госавтоинспекции», — говорится в сообщении главка.

Сотрудники ГИБДД вызвали следственно-оперативную группу. Нарушителя задержали и доставили в ОМВД по району Дорогомилово. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 4 ст. 291 УК (дача взятки).

В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Сотрудники ДПС также составили протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Материалы направлены в суд.

Как сообщал РЕН ТВ, водитель в разговоре с журналистом признался, что хотел дать взятку инспектору, так как не хотел проходить медосвидетельствование.

В феврале Telegram-канал Mash и РЕН ТВ сообщали, что совладелец сети ресторанов «Крошка-Картошка» Андрей Конончук заехал за стоп-линию, его остановили сотрудники ГИБДД. По информации изданий, бизнесмен попытался дать инспекторам взятку в размере 5 тыс. руб., а после отказа положил деньги на сиденье и уехал. Позже Конончук опроверг эту информацию.

Теги: взятка, ГИБДД, Москва, ПДД, нарушение, новости
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