Водитель «Ягуара» в Москве попытался дать ГИБДД взятку в 300 тыс. руб.

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Водитель «Ягуара», нарушивший правила дорожного движения, попытался дать инспекторам ГИБДД взятку в размере 300 тыс. руб., сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.

Инспекторы ДПС остановили машину на Бережковской набережной 26 июня около 20:00 для проверки документов. Мужчину заподозрили в том, что он находится в состоянии опьянения, и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Водитель отказался.

Позднее, находясь в патрульном автомобиле, мужчина предложил взятку сотруднику ГИБДД, уточнили в пресс-службе.

«Мужчина был неоднократно предупрежден о том, что его действия незаконны и влекут за собой уголовную ответственность, однако он проигнорировал данные требования и положил денежные средства в размере 300 тыс. руб. в перчаточный ящик служебного автомобиля, после чего попытался покинуть транспортное средство, но был незамедлительно задержан сотрудниками Госавтоинспекции», — говорится в сообщении главка.

Сотрудники ГИБДД вызвали следственно-оперативную группу. Нарушителя задержали и доставили в ОМВД по району Дорогомилово. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 4 ст. 291 УК (дача взятки).