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Технологии и медиа ,  
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В Telegram обнаружили функцию проверки фактов

«Код Дурова»: в Telegram появилась функция фактчекинга
Telegram будет сотрудничать с агентствами (их смогут назначать правительства стран), которые занимаются проверкой информации, и в постах начнут появляться пояснения, отмечает «Код Дурова»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В бета-версии Telegram для операционной системы Android обнаружили функцию Fact Check («Проверка фактов»), сообщает канал «Код Дурова», который специализируется на новостях о мессенджере. Официально функция не анонсировалась.

Из исходного кода следует, что Telegram будет сотрудничать с агентствами (их смогут назначать правительства стран), которые занимаются проверкой информации, и в постах начнут появляться пояснения. Обычные пользователи влиять на контент, отображаемый Fact Check, не смогут, утверждает канал.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Основатель Telegram Павел Дуров после начала военной операции на Украине заявлял, что телеграм-каналы все чаще становятся источником непроверенной информации об украинских событиях. В то же время он говорил, что нет физической возможности проверять все публикации. В феврале 2022-го Дуров не исключал полного ограничения работы телеграм-каналов «в вовлеченных странах» на время конфликта. В прошлом году в Кремле заявляли, что количество фейков в телеграм-каналах начинает превышать объем правдивой информации.

В июне 2023 года Telegram оштрафовали в России на 4 млн руб. за отказ удалить 32 канала, в которых, как заявлялось, публиковалась не соответствующая действительности информация о военной операции. За год до этого мессенджер был оштрафован на ту же сумму за отказ удалить бот, раскрывающий персональные данные военнослужащих — участников военной операции.

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