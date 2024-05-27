В Telegram обнаружили функцию проверки фактов
В бета-версии Telegram для операционной системы Android обнаружили функцию Fact Check («Проверка фактов»), сообщает канал «Код Дурова», который специализируется на новостях о мессенджере. Официально функция не анонсировалась.
Из исходного кода следует, что Telegram будет сотрудничать с агентствами (их смогут назначать правительства стран), которые занимаются проверкой информации, и в постах начнут появляться пояснения. Обычные пользователи влиять на контент, отображаемый Fact Check, не смогут, утверждает канал.
Основатель Telegram Павел Дуров после начала военной операции на Украине заявлял, что телеграм-каналы все чаще становятся источником непроверенной информации об украинских событиях. В то же время он говорил, что нет физической возможности проверять все публикации. В феврале 2022-го Дуров не исключал полного ограничения работы телеграм-каналов «в вовлеченных странах» на время конфликта. В прошлом году в Кремле заявляли, что количество фейков в телеграм-каналах начинает превышать объем правдивой информации.
В июне 2023 года Telegram оштрафовали в России на 4 млн руб. за отказ удалить 32 канала, в которых, как заявлялось, публиковалась не соответствующая действительности информация о военной операции. За год до этого мессенджер был оштрафован на ту же сумму за отказ удалить бот, раскрывающий персональные данные военнослужащих — участников военной операции.
Польша ввела ограничения на передвижение российских дипломатов по стране
В ЕС ввели новый режим санкций в отношении России
На Украине закроют театр из-за того, что почти всех актеров забрали по мобилизации
Эрдоган предложил разработать новую турецкую Конституцию.
В Мытищах на штрафстоянке сгорели девять автомобилей. Видео
Мирзиеев встретил Владимира Путина в президентском дворце в Ташкенте. Видео
МИД предложил исключить «Талибан» из списка террористов в России
Apple пояснила внезапное возникновение в iPhone ранее удаленных фото
Названы официальные цены на кроссовер XCite X-cross 7
Названы районы Москвы с наибольшим приростом цен на вторичное жилье
Фонды денежного рынка vs. накопительные счета. Что выгоднее?