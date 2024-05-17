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Технологии и медиа ,  
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Дуров анонсировал новую функцию с хештегами в Telegram

Дуров анонсировал запуск хештегов для поиска сообщений по телеграм-каналам
В Telegram в этом месяце появится глобальный поиск с помощью хештегов, сообщил Павел Дуров. Сейчас хештеги работают для поиска постов внутри отдельно взятых каналов и чатов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал запуск хештегов для поиска сообщений по всем публичным телеграм-каналам, где они упоминаются.

«Позже в этом месяце при нажатии на хештег будут отображаться все посты в публичных телеграм-каналах, где они упоминаются», — написал Дуров в своем телеграм-канале.

Сейчас с помощью хештегов в Telegram можно найти посты с их упоминанием только внутри одного канала. Как отмечает профильный телеграм-канал «Русский маркетинг», нововведение позволит создать дополнительные охваты для каналов. Также канал не исключает появление «трендовых хештегов», которые будут ставить для увеличения все тех же охватов.

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Фото:Sheldon Cooper / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ранее в апреле Telegram начал рекомендовать каналы на похожие темы, за которыми следит пользователь, а подписка Premium стала позволять смотреть истории других пользователей в режиме инкогнито в течение 25 минут. Кроме того, у пользователей появилась возможность транслировать свою геопозицию в реальном времени в личный чат или группу на неопределенный срок с помощью нового варианта «Пока не отключу». Также появилась возможность указывать свой канал и дату рождения в профиле.

В разделе «Недавние действия» администраторам групп позволили просматривать важные события, произошедшие за последние 48 часов, например редактирование и удаление сообщений или другие действия. В свою очередь, владельцы коллекционных адресов теперь могут привязывать их к своим аккаунтам или каналам в Telegram, список таких адресов отображается в профиле пользователя — теперь можно посмотреть, когда пользователь его приобрел и за какую сумму.

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Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года

Недвижимость

Для сдачи в аренду

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