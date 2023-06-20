Telegram оштрафовали на ₽4 млн за неудаление фейков о военной операции

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Суд в Москве оштрафовал Telegram на 4 млн руб. за отказ удалить 32 канала, в которых публикуется не соответствующая действительности информация о военной операции, передает ТАСС.

«Суд постановил признать виновным Telegram по ч. 2 ст. 13.41 (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством России) и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн руб.», — огласил решение судья.

Мессенджеру был назначен максимально возможный штраф: наказание по ч. 2 ст. 13.41 КоАП предусматривает штраф от 800 тыс. руб. до 4 млн руб. для юридических лиц.

В материалах суда также отмечается, что Telegram отказался удалять каналы, в которых мошенники вымогали у пользователей деньги. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Telegram не раз штрафовали за отказ удалять информацию или делиться ею с правоохранительными органами. Так, в августе прошлого года мессенджер оштрафовали на 4 млн руб. за отказ удалить бот «Ищи своих», который раскрывает персональные данные военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Предписание удалить бот поступило в Telegram от Роскомнадзора. В феврале 2022 года Telegram выплатил штрафы по трем исполнительным производствам на 11 млн руб. за неудаление запрещенной информации.

В мае компания Mediascope представила результаты исследования, согласно которым Telegram оказался самым популярным интернет-ресурсом у российской молодежи в возрасте от 12 до 24 лет: количество представителей этой возрастной группы, которые пользуются им хотя бы раз в сутки, в первом квартале 2023 года составило 69%. По данным Росстата, на 1 января 2022 года в России проживали около 19,3 млн человек в возрасте от 12 до 24 лет — на их долю приходилось 13,2% от всего населения страны (145,6 млн человек).

Среди аудитории более старшего возраста Telegram пользуется значительно меньшей популярностью. Так, у пользователей от 25 до 34 лет он занимает лишь шестое место в топе ресурсов с охватом 51%, а в лидерах — WhatsApp (им хотя бы раз в сутки пользуются 76% россиян), «ВКонтакте» и «Яндекс» (по 64%). В группах 35–44 и 45–54 года Telegram на пятой строчке с охватом 49 и 41% соответственно, а лидируют у таких пользователей WhatsApp (77 и 70%), «Яндекс» (64 и 58%) и Google (60 и 53%).