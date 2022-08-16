Telegram оштрафовали на отказ удалить бот с данными участников СВО

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Мессенджер Telegram оштрафован на 4 млн руб. за отказ удалить информацию, запрещенную российским законодательством. Об этом РБК заявили в пресс-службе судебного участка № 422 Таганского района.

Постановлением мирового судьи Telegram Messenger Inc. «признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП» (неудаление владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством).

Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн руб.

Как передает ТАСС со ссылкой на судебный участок, социальную сеть оштрафовали за отказ удалить бот «Ищи своих», который раскрывает персональные данные военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Предписание удалить бот поступило в Telegram от Роскомнадзора.

В конце июня Таганский суд Москвы наложил административные штрафы на социальные сети Twitch, Wattpad и Pinterest за отказ локализовать персональные данные пользователей и неудаление интернет-страницы по требованию властей. Общая сумма штрафов составила около 5 млн руб.