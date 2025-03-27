Сбор 3% от интернет-рекламы с 1 апреля: как это будет работать

С 1 апреля интернет-площадки должны платить 3% от рекламных доходов. Менее чем за неделю до вступления в силу этой нормы Минцифры представило проект механизма, как это будет работать. Как это повлияет на рынок — разбирался РБК

Фото: Андрей Любимов / РБК

Закон, обязывающий распространителей интернет-рекламы отчислять в бюджет 3% от квартального дохода за свои услуги, вступает в силу 1 апреля 2025 года. В среду, 26 марта, менее чем за неделю до этой даты, Минцифры опубликовало проект ключевого подзаконного акта, регламентирующего «особенности» этих выплат. Публичные обсуждения проекта продлятся до 15 апреля.

Еще на этапе думских чтений глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин попросил правительство уточнить правила взимания отчислений и выразил опасения, что из-за отсутствия конкретики в законе стоимость рекламы может облагаться выплатами несколько раз в зависимости от количества участников цепочки распространения. Это, в свою очередь, может привести к существенному росту расценок на рекламу для ее заказчиков и создаст предпосылки для разгона инфляции.

Готов ли рекламный рынок к новым выплатам и как правительство предлагает уточнить закон о трехпроцентных отчислениях — в обзоре РБК.

Какую схему выплат предлагают ввести

Выплачивать обязательный трехпроцентный сбор, согласно проекту документа Минцифры, должны «рекламораспространители, операторы рекламных систем, посредники, агенты», которые заключили договор либо напрямую с рекламодателем, либо с представляющим его агентом. В проекте документа разграничены «агенты» и «посредники». Под агентами подразумеваются лица, «осуществляющие действия в целях распространения рекламы по поручению и за счет рекламодателя либо рекламораспространителя». Посредниками же считаются лица, «оказывающие услуги по распространению рекламы в интересах рекламодателя либо рекламораспространителя».

Размер отчислений будет рассчитываться с учетом двух категорий доходов от интернет-рекламы. Первая — это доход рекламораспространителей, операторов рекламных систем и посредников за свои услуги при исполнении договора с рекламодателем. Вторая — агентские вознаграждения, полученные при исполнении договора с рекламодателем.

Подзаконный акт предусматривает несколько вариантов того, кто может выплачивать отчисления. В случае если это делает рекламораспространитель, оператор рекламной системы или посредник, другие участники цепочки дублировать отчисления не должны. Если же выплату осуществляет агент, ему доступны две опции. Он может осуществить выплату только от своего вознаграждения, и тогда распространитель, который заключил с этим агентом договор, также обязан осуществить отчисление в 3%. Но допускается и вариант, при котором агент может взять на себя выплаты в полном объеме. Тогда дублировать их другим участникам цепочки распространения рекламы не придется.

Платежным периодом для уплаты отчислений будет считаться квартал. Отсчет кварталов ведется с начала календарного года. Осуществлять выплаты участники рынка должны будут не позднее 5-го числа третьего месяца квартала, следующего за платежным периодом.

Какие еще уточнения дает Минцифры

При подготовке проекта подзаконного акта Минцифры, как заверили РБК в пресс-службе министерства, «ориентировалось на позицию отрасли». Нововведения главным образом затронут рекламораспространителей, операторов рекламных систем и агентов. Отчисления будет уплачивать именно тот участник цепочки, который заключил договор непосредственно с рекламодателем, уточняют в Минцифры предложенные положения. Сами рекламодатели должны будут платить отчисления в том случае, если заключили договор не с российским, а с иностранным рекламораспространителем.

Мониторингом и расчетом суммы отчислений будет заниматься Роскомнадзор. Плательщик должен подтвердить расчет. Если расчет корректен, плательщик выплачивает эту сумму. Излишне уплаченные средства могут быть возвращены или зачтены для будущих платежей. «Если будут выявлены нарушения в уплате отчислений, компания получит уведомление, — добавили в пресс-службе министерства. — При неуплате в течение десяти дней со дня получения уведомления недостающей суммы будет начата процедура взыскания».

В пресс-службе Роскомнадзора вопросы РБК перенаправили в Минцифры.

Как будет работать закон после 1 апреля

Случаи, когда тот или иной закон принят, но необходимых для его действия подзаконных актов на момент его вступления в силу нет, достаточно распространены, утверждает управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит. «Если подзаконные акты необходимы для действия закона, то такой закон не действует, пока они не будут приняты», — считает он. При этом формально за нарушение новой нормы ответственность уже предусмотрена, акцентирует внимание Пустовит. В соответствии с ч. 1 ст. 14.3 КоАП России (нарушение законодательства о рекламе), физлицам грозит штраф в размере 2–2,5 тыс. руб., должностным лицам — 4–20 тыс. руб., юрлицам — 100–500 тыс. руб.

Гендиректор консалтинговой компании O2Consulting Филипп Данько соглашается, что ситуация с отсутствием подзаконных актов к уже вступившим в силу законам в России не редкость. Но эксперт настаивает, что закон обязателен к исполнению в любом случае. Тем не менее отсутствие инструкций может привести к спорам и сложностям в применении. «В отдельных случаях, если нормы закона невозможно исполнить без подзаконного акта, суды могут признать их неприменимыми до момента утверждения правил», — пояснил Данько.

Новые нормы вносят ясность, что взносы в размере 3% выплачиваются только один раз, обращает внимание руководитель практики корпоративного права IPN Partners Светлана Иванова. Что касается агента, то тут возможна как частичная оплата, так и полная. «Участники гражданского оборота могут установить в рамках своих договоров лицо, которое несет обязанность по выплате отчислений», — уточняет Иванова.

Как вырос рынок рекламы в 2024 году Суммарный объем рекламы в 2024 году, по версии АКАР, составил 904 млрд руб., что на 24% больше, чем в 2023-м. Больше половины этой суммы — 470,2 млрд руб. — обеспечили интернет-сервисы. Рост год к году в этом сегменте составил 22%. Самый заметный рост АКАР зафиксировала в сегменте «рекламы вне дома» (включает в том числе наружную рекламу): здесь объемы рынка выросли сразу на 45% за год и достигли 97,1 млрд руб.

Готов ли рекламный бизнес к отчислениям

Принятых подзаконных актов, регламентирующих точный порядок реализации нового закона, нет, заявил РБК старший вице-президент группы компаний «Родная речь» Сергей Белоглазов (группа работает с «Билайном», «Вкусно — и точка» и другими брендами): «Пока давать оценки о том, какое влияние новая норма окажет на рекламный рынок, рано».

Некоторые положения проекта подзаконного акта Минцифры вызывают вопросы, утверждает представитель рекламной группы NMi Group. Так, агенту предоставлена возможность уплатить сбор либо за всю цепочку рекламной кампании, либо только за себя. «Но если участники цепочки решат возложить обязанность по уплате всей суммы сбора на одного агента, то ему потребуются данные обо всех договорах и платежах по ним, что может усложнить расчеты и создаст дополнительную административную нагрузку, — объясняет представитель NMi Group. — Кроме того, требует дополнительного пояснения правило о том, что не уплачивают сбор агенты, не имеющие прямых договоров с рекламодателем. Должны ли плательщики исчислять сбор с учетом наличия в цепочке других агентов и если да, то как они должны разделить между собой эти платежи?»

В пресс-службе «Яндекса» — одного из крупнейших рекламораспространителей в России — на вопросы РБК кратко ответили, что стоимость кликов, показов и конверсий определяется в результате торгов и зависит от ставок рекламодателей. «Новый сбор никак не повлияет на логику работы аукциона», — заявили в «Яндексе».

Тем не менее три источника РБК на рынке рекламы уже сообщили, что ряд телеграм-каналов и интернет-платформ начали уведомлять клиентов о повышении цен на свои услуги по распространению рекламы на 3% с 1 апреля. Двое из них уточняют, что пока это точечные уведомления и массового характера они не имеют. «У рынка до сих пор нет единой позиции по этим отчислениям, — объясняет один из собеседников. — С одной стороны, все регулярно хвастаются увеличением оборота рекламы год к году, и 3% не кажутся большой суммой. С другой стороны, в 2025 году ожидаемая медиаинфляция и так прогнозируется на уровне 20–25%, так что эти 3% сборов, скорее всего, просто заложат в общий рост расценок».

Представитель VK отказался от комментариев, в пресс-службе МТС Ads не ответили на запрос. Пресс-службы рекламных групп агентств Okkam, OMD OM Group, Media Direction Group, АДВ и «СберМаркетинга» по разным причинам не стали комментировать новую норму и ее последствия для бизнеса. Аналогичным образом поступили представители отраслевых ассоциаций — Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и Ассоциации развития интернет-рекламы (АРИР).