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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

Расходы компаний на рекламу в 2024 году выросли на четверть

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Эксклюзивы РБК
Активность кампаний крупных банков и торговых платформ привела к росту рынка рекламы: по итогам прошлого года он достиг ₽679 млрд. Самый большой рост — на 40,4% — зафиксирован в наружной рекламе.
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Рынок рекламы в России по итогам 2024 года вырос на 24,3% и достиг 679,1 млрд руб. Об этом говорится в исследовании отраслевого издания AdIndex, результаты которого есть у РБК. Почти половина этой суммы — 311,1 млрд руб. — пришлась на интернет-сегмент.

Как считали

AdIndex ежегодно оценивает бюджеты на рекламу в тех каналах, где есть независимый мониторинг размещений, а именно на телевидении, в прессе, на радио, в наружной рекламе и в интернете. Информация по офлайн-сегментам собиралась на основе данных исследовательской компании Mediascope. Бюджеты наружной рекламы посчитаны на информации Admetrix. Расходы в интернете запрашивались в компании Digital Budget.

Для формирования подходов к оценке бюджетов, а также для консультаций по условиям, по которым рекламодатели закупали рекламу в 2024 году, привлекались эксперты крупнейших агентств. Среди них — Group4Media, Media Direction, Media Instinct Group, NMi Group, Okkam, OMD OM Group, Realweb, «Родная Речь» и другие.

При изучении бюджетов рекламодателей, бизнес которых представляет из себя экосистему, учитывались расходы на продвижение всех принадлежащих компании продуктов. Например, в расходах «Сбера» учтены «Купер», «Мегамаркет», «Самокат» и другие бренды, в расходах «Яндекса» — «Кинопоиск», «Яндекс Еда» и прочие.

Как изменился рекламный рынок

Крупнейший сегмент рекламы — интернет — по итогам 2024 года показал динамику, сопоставимую с общей: плюс 24,3% год к году. Самый большой рост — на 40,4%, до 75,8 млрд руб., — AdIndex зафиксировал в наружной рекламе. Наименьшим сегментом остается пресса — за год реклама в ней выросла всего на 7,4%, до 5,8 млрд руб.

На рекламном рынке продолжается рост вклада крупнейших игроков, констатируют аналитики AdIndex. На топ-5 основных по расходам рекламодателей теперь приходится 15,1% всех бюджетов — это на 7,1 процентных пункта больше, чем годом ранее. Сохранивший с 2020 года статус крупнейшего рекламодателя — «Сбер» — приносит в российские медиа 5,5% от всех рекламных бюджетов.

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Фото:Jose HERNANDEZ Camera 51 / Shutterstock

В целом рейтинг крупнейших рекламодателей существенных изменений не претерпел, следует из данных AdIndex. На второе место после «Сбера» вышел маркетплейс Ozon, но его бюджеты на продвижение более чем в два раза уступают лидеру. Замыкает тройку «Яндекс».

Кто еще нарастил рекламные расходы

Топ-30 крупнейших рекламодателей по большей части позиций остается стабильным. Тем не менее AdIndex зафиксировал существенный рост бюджетов букмекерской компании «Фонбет» (оценка не включает «Фонбет ТВ»). Расходы букмекера на рекламу в 2024 году выросли на 82%, благодаря чему компания за год поднялась с 23-го места на 15-е. Среди других заметных изменений аналитики отмечают компанию «Протек», которая продвигает фармацевтические бренды «Исмиген», «Хилак Форте», «Троксевазин», а также сети аптек «Здравсити», «Ригла» и «Будь здоров». По итогам 2024 года «Протек» впервые вошел в рейтинг крупнейших рекламодателей и занял 27-е место.

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Представитель «Сбера» на запрос РБК не ответил. В пресс-службе маркетплейса Ozon рост расходов на рекламу объяснили увеличением маркетинговых кампаний в разных каналах. Одним из ключевых направлений маркетинговой поддержки стала категория одежды, обуви и аксессуаров, уточнили в компании. Представитель «Яндекса» кратко ответил, что компания использует различные каналы для продвижения.

В пресс-службе «Авито» (занимает пятое место в рейтинге рекламодателей) отметили, что реализуют рекламные кампании, ориентируясь в первую очередь на потребность бизнеса. При этом компания использует как традиционные медиаканалы, так и новые медиа, спецпроекты и интеграции с блогерами. «Мы постоянно анализируем каждый канал применимо к задачам конкретных бизнес-сегментов и используем в кампаниях те направления, где они будут наиболее эффективны», — добавили в «Авито».

Представитель «Т-банка» (занимает четвертую строчку в топ-5 рекламодателей, по версии AdIndex) на запросы РБК не ответил.

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Евгения Стогова Евгения Стогова
интернет-реклама наружная реклама Яндекс Сбербанк
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