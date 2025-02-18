Китайские бренды увеличили расходы на рекламу в VK в три раза

Китайские компании потратили на рекламу в VK ₽2,2 млрд и заняли второе место по расходам после российских. Агентства видят рост маркетинга Китая во всем мире, а VK называют одной из немногих доступных на китайском рынке соцсетей

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Китайские компании по итогам 2024 года увеличили расходы на рекламу в VK почти в три раза. Об этом РБК сообщил директор по продукту «VK Реклама» Яков Стинский.

Общий объем трат на продвижение китайских рекламодателей в VK по итогам 2024 года составил 2,2 млрд руб. Из них 1,5 млрд руб. пришлись на первые три квартала года. За этот период на долю китайских компаний пришлось около 3% всей выручки VK от рекламы: в целом за январь—сентябрь 2024-го она составила более 65 млрд руб., следует из доступной отчетности компании. Финансовый отчет за полный 2024 год VK еще не публиковала.

Ранее доля рекламодателей из Китая была ниже: в 2023 году она составляла менее 1%, констатируют в VK. По объему расходов на продвижение в 2024 году они вышли на второе место после российских брендов.

Насколько популярна реклама в VK По данным Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР), объем рекламы в интернет-сервисах в январе-сентябре 2024 года составил около 332 млрд руб. Сейчас это самый крупный канал продвижения в России. Для сравнения, на втором месте находится сегмент видео-рекламы, но он в 1,7 раз меньше и составляет около 190 млрд руб. На долю VK, по подсчетам РБК на основе оценки рынка АКАР и финансового отчета самой компании, приходится порядка 20% всей интернет-рекламы в Рунете.

При этом в отдельно взятом четвертом квартале 2024 года траты китайских компаний на продвижение заметно увеличились относительно предыдущих кварталов года и составили более 750 млн руб., добавляет Стинский. «Мы стремимся сохранить такую динамику и приумножить ее, в том числе за счет адаптации и упрощения работы с рекламными инструментами для пользователей из Китая, — отмечает он. — Например, в рекламном кабинете пользователей добавится китайский язык».

Самой популярной и быстрорастущей категорией среди китайских рекламодателей стали видеоигры, отмечают в VK. Расходы на их продвижение в 2024 году относительно 2023-его выросли в 2,9 раз. Среди других востребованных категорий — «отдых и развлечения» (рост год к году — в 4,3 раза), «электронная коммерция» (в семь раз), «СМИ» (почти в 10 раз), а также «бытовая техника и электроника» (более чем в два раза).

В пресс-службе «Яндекса» — еще одной крупнейшей платформы для интернет-рекламы в Рунете, информацию по рекламным расходам китайских компаний не раскрыли. В компании лишь уточнили, что бренды из Китая в прошлом году нарастили инвестиции в продвижение на «Яндексе» в 2 раза по направлению бытовой техники и электроники и 2,5 раза по направлению автопрома.

Как оценивают рекламные расходы китайских брендов эксперты

Общие расходы китайских компаний на рекламу в Рунете в 2024 году выросли на 35–50% к предыдущему году, оценивает исполнительный директор по цифровым коммуникациям PHD (рекламная группа Media Direction Group) Мария Литошина. Увеличение импорта китайских товаров требует «буста рекламной активности для захвата рынка», объясняет она. Ранее это было связано с уходом части западных брендов, растущим интересом Китая к российской аудитории, а также с переориентацией рынка на альтернативных поставщиков. Сейчас это борьба китайских брендов друг с другом за внимание потребителя, считает Литошина.

Интерес Китая к Рунету обусловлен общей тенденцией: в 2024 году эта страна заняла первое место по доле расходов на интернет-рекламу во всем мире, напоминает гендиректор NMi Digital (рекламная группа NMi Group) Анна Планина. В первом полугодии этот показатель составил 82% от всех маркетинговых трат китайских компаний в мире, что считается рекордом среди всех стран. «Интерес китайских рекламодателей к платформе VK объясняется просто: в Китае запрещены многие соцсети, а VK — одно из немногих исключений, доступных для местных жителей, — рассуждает Планина. — Кроме того, VK стал лидером по аудиторным показателям в Рунете, поэтому неудивительно, что Китай выходит на российского пользователя именно через эту платформу».