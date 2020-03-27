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В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Оценку помощи, которую Россия оказывает Италии в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19, будет давать не пресса, а итальянский народ. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, пишет «НСН».

Таким образом сенатор отреагировал на публикацию итальянской газеты La Stampa, где отмечается, что 80% оказываемой Москвой помощи бесполезна для страны.

«Критиковать из теплых редакционных помещений проще всего. Пусть они дадут поработать нашей технике недели две, и посмотрим по результатам. Оценит итальянский народ, когда все завершится», — сказал Джабаров.

La Stampa назвала бесполезной 80% российской помощи Италии
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Он добавил, что подобные заявления в прессе могут быть частью политической борьбы в Италии.

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова усомнилась в достоверности приводимой итальянской газетой информации.

«Мое мнение простое: почему комментировали им неназванные источники?», — заявила она.

Как сообщил «РИА Новости» российский посол в Италии Сергей Разов, оказанная Москвой помощь бескорыстна, а о ее пользе он посоветовал поинтересоваться у жителей Бергамо, где работают российские вирусологи.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Итальянская газета La Stampa со ссылкой на анонимные источники в политических кругах написала, что 80% гуманитарных поставок из России бесполезны и это является геополитическим шагом со стороны президента Владимира Путина. Издание отметило, что российские военные, оказывающие помощь итальянцам, находятся рядом с базами НАТО.

Россия начала отправку специалистов и оборудования в Италию после беседы премьер-министра Джузеппе Конте и Путина 21 марта. Минобороны отправило в общей сложности 14 самолетов с мобильными комплексами дезинфекции, средствами защиты, оборудованием, военными вирусологами и врачебными бригадами.

Теги: Россия, Италия, коронавирус
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