В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Оценку помощи, которую Россия оказывает Италии в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19, будет давать не пресса, а итальянский народ. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, пишет «НСН».

Таким образом сенатор отреагировал на публикацию итальянской газеты La Stampa, где отмечается, что 80% оказываемой Москвой помощи бесполезна для страны.

«Критиковать из теплых редакционных помещений проще всего. Пусть они дадут поработать нашей технике недели две, и посмотрим по результатам. Оценит итальянский народ, когда все завершится», — сказал Джабаров.

Он добавил, что подобные заявления в прессе могут быть частью политической борьбы в Италии.