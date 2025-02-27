Бывший офис Sony Pictures в России потребовал от киносетей почти ₽1 млрд

Экс-представительство Sony Pictures в России потребовало от киносетей вернуть почти 1 млрд руб. по договорам, заключенным еще до 2022 года. Юристы считают, что суд примет сторону истца, но исполнить решения будет сложно

Фото: Сергей Лантюхов / news.ru / Global Look Press

Компания «Контент-клуб», бывшая «Сони пикчерс продакшнс энд релизинг», которая до 2022 года работала как представительство голливудской студии Sony Pictures в России, подала два десятка исков к российским киносетям на общую сумму 1 млрд руб. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

Среди ответчиков числятся все ведущие российские киносети. Иски «Контент-клуба» датируются 10 и 17 февраля. Большая часть из них только зарегистрирована, некоторые оставлены без движения из-за нарушения правил подачи.

Наибольший по сумме иск — на 436,4 млн руб. — подан к структуре крупнейшей в России объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк». Еще 71,6 млн руб. бывший офис Sony Pictures требует с сети кинотеатров «Каро». Требования к «Киномакс» — 176 млн руб., к «Синема Стар» — почти 26 млн руб. На меньшие суммы иски также поданы к юрлицам сетей Goodwin Cinema, «Люмен», «Премьер зал», «Мираж Синема», а также к некоторым торгово-развлекательным центрам с собственными кинотеатрами, например «Рига-Молл» в Красногорске. Общая сумма требований всех двадцати исков, по подсчетам РБК, составляет больше 980 млн руб.

Претензии бывшего представительства Sony Pictures связаны с долгами за показы фильмов американской киностудии еще до ухода компании из России, утверждают два источника РБК в разных киносетях, а также источник, знакомый с позицией истца. Из материалов, опубликованных в картотеке арбитража, действительно следует, что претензии «Контент-клуба» касаются договоров с Sony Pictures. В исках к «Синема парку» и «Мираж Синема» указано, что исковые требования связаны с взысканием основного долга и процентов по договору, заключенному еще в декабре 2019 года. А в иске к «Синема Стар» говорится о взыскании долга «по рамочному лицензионному соглашению, регулирующему стандартные условия публичных показов аудиовизуальных произведений» от января 2020 года.

Один из источников РБК напоминает, что Sony Pictures зимой 2021–2022 года представила несколько крупных релизов, в числе которых — «Человек-паук: Нет пути домой» и «Анчартед: На картах не значится». Премьера последнего состоялась за две недели до ухода голливудских мейджоров из России в конце февраля — начале марта 2022 года.

На фоне отсутствия западных новинок киносети существенно продлевали показ этих и других картин, которые вышли до прекращения деятельности голливудских киностудий в стране. Если обычный срок проката составляет три-шесть недель, то «Человек-паук: Нет пути домой» и «Анчартед: На картах не значится» активно показывались почти четыре месяца. По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, их сборы в России составили 3 млрд и 1,6 млрд руб. соответственно. Причем картины продолжали собирать кассу даже через несколько месяцев после релиза.

Антон Сиренко, который возглавлял «Сони пикчерс продакшнс энд релизинг», а затем переименованную компанию до августа 2024 года, подтвердил, что в курсе исковых требований, но детальные вопросы перенаправил новому руководству. РБК направил запрос новому гендиректору «Контент-клуба» Светлане Железняк. Представители «Каро» и «Синема Стар» отказались от комментариев. В сетях «Синема парк», «Премьер зал», «Мираж Синема», «Люмен» и Goodwin Cinema на запросы РБК не ответили. РБК также направил запрос в пресс-службу американской Sony Pictures.

Как Sony Pictures уходила из России

В конце февраля — начале марта 2022 года, сразу после начала специальной военной операции России на Украине, пятерка крупнейших голливудских киностудий — Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Universal — практически одновременно объявила о приостановке работы на российском рынке и отказе показывать в стране свои новинки. Киностудия Warner Bros. за день до премьеры отменила прокат «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Sony Pictures отказалась от выпуска «Морбиуса» с Джаредом Лето. А Disney не стала выпускать мультфильм «Я краснею» от Pixar, несмотря на состоявшуюся до этого масштабную пиар-кампанию проекта. На долю голливудских мейджоров еще в 2021 году приходилось больше 70% всех кассовых сборов российского проката.

В октябре 2022 года российское юрлицо Sony Pictures — «Сони пикчерс продакшнс энд релизинг» (СППР) сменила название на «Контент-клуб». Но руководство и собственники юрлица не поменялись: пост гендиректора в ней сохранил Антон Сиренко, а владельцем оставалась зарегистрированная в штате Делавэр SPPR Holdings Russia, писали «Ведомости». Сейчас эта компания, которой, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит 100% «Контент-клуба», называется Сontent Club Holdings (Russia) LLC. Сиренко был гендиректором «Контент-клуба» до августа 2024 года. Сейчас этот пост, как указано в ЕГРЮЛ, занимает Светлана Железняк.

В 2022 году, вскоре после ребрендинга, Сиренко в разговоре с «Ведомостями» утверждал, что «Контент-клуб» будет заниматься дистрибьюторской деятельностью и инвестициями в российское кинопроизводство. Подобный бизнес компания вела и прежде. Например, она была соинвестором и прокатчиком фильмов «Сталинград», «Притяжение», «Лед» и ряда других картин.

В 2021 году выручка тогда еще ООО «СППР» по РСБУ превысила 7 млрд руб., чистая прибыль — почти 155 млн руб. В 2023 году «Контент-клуб» отчитался о заметно меньших результатах: выручка за год составила 101 млн руб., чистый убыток — 108 млн руб. В пояснениях к отчетности в разделе нематериальных активов компании отражены исключительные права на некоторые российские фильмы. Среди них — вышедший в 2023 году «Повелитель ветра» о путешественнике Федоре Конюхове, который был снят Art Pictures Studio при поддержке Фонда кино и собрал в прокате чуть больше 500 млн руб. при бюджете 823 млн руб.

Отраслевое издание «Бюллетень кинопрокатчика» в ноябре 2022 года сообщало, что «Контент-клубу» перешли все обязательства и права по договорам СППР. Компания также стала и преемником долгов кинотеатров за прокат фильмов Sony Pictures, в том числе и «Анчартед: На картах не значится». Со ссылкой на источники «Бюллетень кинопрокатчика» отмечал, что задолженность «исчисляется суммой в несколько сотен миллионов рублей», а главными неплательщиками выступают крупные сети.

Как оценивают юристы перспективы судебных исков

Взыскание долгов западных компаний, ушедших из России, — вопрос, находящийся на пересечении коммерческого права, санкционного регулирования и политических факторов, утверждает младший партнер Uppercase Legal Тамрин Дарбаков. Если долг действительно возник из контрактов, заключенных до ухода Sony Pictures из России, а показ фильмов был выполнен, то с формальной точки зрения оснований для отказа в иске нет, объясняет он. При этом важным вопросом останется не только вынесение решения, но и его реальное исполнение, поскольку финансовые расчеты с иностранными контрагентами в новых условиях ограничены санкциями и контрмерами.

Оснований полагать, что взыскание задолженности «Контент-клуба» с кинотеатров невозможно из-за контрсанкционных мер, нет, говорит, в свою очередь, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов. Речь в исках, как обращает внимание специалист, идет о разногласии между двумя российскими юрлицами вне зависимости от их собственников по договору, заключенному и исполненному на территории России. «Принадлежность компании иностранному юридическому лицу не имеет значения для арбитражного суда, поскольку вывод денежных средств за рубеж невозможен из-за действующих указов президента, — напоминает Данилов. — Эти указы полностью блокируют возможность перевода таких средств за границу, особенно если речь идет о поддержке недружественного бизнеса или государства».

Суд, по мнению Данилова, будет рассматривать дела в рамках стандартнойправоприменительной практики. Если будет представлено достаточно доказательств факта проката фильмов и неоплаты требуемых сумм, он с большой долей вероятности примет решение о взыскании задолженности, резюмирует юрист.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин согласен, что вероятность взыскания долгов с киносетей достаточно высока. «Дочки» иностранных компаний после начала спецоперации действительно поставили все операции в России на паузу, включая сбор долгов. Но сейчас подходит трехлетний срок исковой давности, напоминает Клеточкин, что и заставляет обращаться с исками.

В целом практика по таким спорам пока неоднозначна, считает, в свою очередь, Дарбаков: есть случаи успешного взыскания долгов, но также и примеры, когда суды признавали невозможность исполнения договоров в новых условиях. «Многие иностранные фирмы предпочитают не судиться, а списывать потери, поскольку даже выигранный иск не всегда гарантирует реальное получение денег», — говорит представитель Uppercase Legal.