Каждый пятый поддержанный Фондом кино фильм окупился в прокате

Низкая конкуренция и рост цен на билеты в кино позволили российским фильмам с господдержкой чаще окупаться в прокате в 2024 году. Но в Минкультуры заявили, что Фонд кино поддерживает не «коммерческие, а зрительские» проекты

Фото: Фонд Кино

Российские фильмы, снятые при поддержке Фонда кино, стали чаще окупаться в прокате. Если в 2022 году из 26 таких лент коммерчески успешной стала только одна, то в 2024-м из 25 картин прибыль создателям принесли уже пять проектов. Это следует из подсчетов РБК на основе данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Как считали РБК проанализировал все имеющиеся в ЕАИС карточки фильмов, официальная премьера которых прошла с 1 января по 31 декабря 2024 года. Из них были отобраны те, в сведениях о которых на 12:00 мск 1 февраля 2025 года была указана субсидия Фонда кино. Коммерчески успешным, то есть окупившим затраты на съемку в прокате, считается фильм, заработавший минимум в два раза больше производственного бюджета, объяснял ранее киноаналитик отраслевого издания Cinemaplex Сергей Лавров. Эта устоявшаяся формула обусловлена тем, что около 50% кассовых сборов себе оставляют сами кинотеатры. Соответственно, прокатчики и киностудии получают от этой суммы только половину.

Самым кассовым и при этом коммерчески успешным фильмом 2024 года стала вторая часть «Холопа». Лента заработала на большом экране 3,8 млрд руб. при бюджете 768 млн руб., из которых Фонд кино выдал 300 млн руб. на безвозвратной основе и еще 150 млн руб. на условиях возврата по итогам проката. Прибыльными для создателей в 2024 году также стали «Бременские музыканты», заработавшие 3 млрд руб. при бюджете 1,1 млрд руб., третья часть серии «Лед» (1,9 млрд руб. при бюджете 600 млн руб.), «Руки вверх!» (968 млн руб. сборов при бюджете 390 млн руб.) и «Лунтик. Возвращение домой» (507 млн руб. сборов при бюджете 150 млн руб.).

Кто больше всех заработал в прокате

Весь топ-5 самых кассовых российских фильмов по итогам 2024 года представлен лентами, снятыми при поддержке Фонда кино, следует из данных ЕАИС. Помимо «Холопа 2», «Бременских музыкантов», «Мастера и Маргариты» и третьей части «Льда» в рейтинг также вошел фильм «Сто лет тому вперед», заработавший 1,5 млрд руб. при бюджете 900 млн руб., больше половины которого субсидирована.

Для сравнения: в 2023 году при поддержке Фонда кино были сняты три из пяти наиболее успешных фильмов года: «Чебурашка», «По щучьему велению» и «Вызов». На четвертом месте тогда была короткометражка «Три добрых дела», в паре с которой кинотеатры показывали фильмы ушедших голливудских студий. А на пятом — четвертая часть франшизы «Джон Уик». В 2022-м в топ-5 самых кассовых фильмов года только два были сняты при господдержке.

При этом некоторые высокобюджетные проекты в 2024 году не смогли даже отбить затраты на производство. Так, фильм «Воздух» Алексея Германа-младшего, на который кинокомпания «Метрафильмс» получила 405 млн руб. безвозвратных субсидий, при общем бюджете 608,8 млн руб. собрала в прокате только 502 млн руб. «Блиндаж» при бюджете 426 млн руб., из которых почти 300 млн руб. — субсидия, заработал всего 108 млн руб. А фильм «Федя. Народный футболист», стоивший в производстве 600 млн руб., включая 125 млн руб. от Фонда кино, собрал всего 127 млн руб.

В пресс-службе Минкультуры заявили, что считают некорректной оценку окупаемости российских картин только на основе кассовых сборов от кинотеатрального проката, поскольку это только одна из форм дистрибуции. «Фонд кино поддерживает не коммерческое кино, а зрительское, — добавили в министерстве. — Вместе с тем одна из основных задач Минкультуры России — поддержка авторского кинематографа. Государственное субсидирование сегодня выступает не столько «поддержкой», сколько условием наличия в нашей стране собственного кино. Рост стоимости производства — следствие опережающих темпов развития отрасли, превосходящих возможности расширения кадровой и инфраструктурной базы».

Что говорят эксперты отрасли

История мирового кино знает множество провалившихся в прокате фильмов, ставших классикой, и, наоборот, сверхприбыльных блокбастеров, «быстро и наглухо забытых», говорит независимый эксперт в сфере культуры Евгений Сафронов. Окупаемость, по его словам, не главный показатель для фильма. «Самое важное в любой культурной индустрии — польза для общества, — считает Сафронов. — На это ориентируется и Фонд кино, и Минкультуры, и власти всех стран мира. А окупаемость скорее показывает профессионализм продюсеров, их умение планировать и бюджетировать кинопроцесс в быстро и кардинально меняющихся условиях».

Ленты, снятые при поддержке Фонда кино, выступают «основой жизни кинотеатров», считает продюсер, главный редактор портала «Кино-Театр.Ру», директор по развитию веб-кинотеатра Chill Жан Просянов. Это связано с геополитическими факторами, поскольку конкуренции у российских фильмов нет. На окупаемости кино, в том числе снятого при госучастии, сказывается и рост стоимости билета, продолжает Просянов: в январе по Москве средний показатель превышал 600 руб.

Сколько заработало российское кино в 2024 году Объем российского рынка кинопроката 2024 года превысил 46 млрд руб., рост год к году составил 18%, следует из статистики ЕАИС. Но увеличение сборов было обеспечено не столько посещаемостью, сколько увеличившейся стоимостью билетов. Так, по данным ЕАИС, количество зрителей в кинотеатрах увеличилось меньше чем на 1%: с 126 млн в 2023-м до 127 млн в 2024-м. На основе общих сборов и посещаемости можно подсчитать, что средняя стоимость билета за год выросла на 18%, с 309,4 до 364,3 руб. В январе 2025 года темпы роста ускорились до 24%: по итогам месяца средняя цена билета в кино составляет 461,4 руб. против 373,5 руб. в январе 2024-го.

Производственные бюджеты в киноиндустрии в последние несколько лет выросли на 60–70%, отмечает Просянов. Ниша большого, «местами аттракционного» кино, которую раньше занимали голливудские блокбастеры, сейчас свободна для российского контента. Но большой проблемой остаются затраты на маркетинг, утверждает эксперт: «В этой части происходит значительная экономия и редко встречаются нестандартные решения. Если мы начнем больше тратить на рекламу, на продвижение, результаты не заставят себя ждать».