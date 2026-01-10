Российские пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram
В субботу, 10 января, у некоторых пользователей из России возникли проблемы при использовании мессенджера Telegram. Сервис Downdetector зарегистрировал за сутки почти 1,4 тыс. жалоб, пик обращений пришелся на 9:15 мск. На момент выхода публикации жалобы от пользователей продолжали поступать, но в заметно меньшем количестве.
Каждый второй написавший в сервис указал на проблемы с мобильной версией Telegram. Четверть пожаловавшихся пользователей рассказали о проблемах с оповещениями. Остальные сообщили об «общем сбое» и других проблемах.
По данным Downdetector, во второй половине субботы жалобы поступают в основном из Камчатского края, Самарской и Тульской областей, Ставропольского края.
Согласно статистике сервиса «Сбой.рф», за последние шесть часов наибольшее количество обращений пришло от пользователей из Москвы (41%). За столицей с существенным отрывом следуют Ростовская область (9%), Краснодарский край и Санкт-Петербург (по 6%).
