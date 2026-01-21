 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Сенатор Шейкин заявил о введении мер против Telegram

Шейкин: Роскомнадзор постепенно вводит ограничительные меры против Telegram
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Роскомнадзор постепенно блокирует работу Telegram из-за отказа мессенджера выполнять требования по пресечению преступлений, сообщил ТАСС зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин.

По словам Шейкина, Роскомнадзор начал вводить ограничительные меры в отношении Telegram с августа 2025 года. В связи с этим у пользователей возникают проблемы с отправкой фото и видео в мессенджере, а также со звонками.

«Иностранные мессенджеры используются для организации и проведения террористических актов на территории России, для мошеннических и иных преступлений против граждан нашей страны. Telegram не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений», — отметил Шейкин.

РКН заявил, что не вводил новые ограничения против Telegram
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что причиной сбоев в работе Telegram является медленная блокировка анонимных каналов. По его словам, Роскомнадзор прекратит замедлять работу сервиса, когда будут устранены нарушения. Однако ведомство опровергло заявления о введении новых ограничений против Telegram.

В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp. Ведомство объяснило ограничения тем, что мессенджеры стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Париж запросил проведение учений НАТО в Гренландии

Минфин оценил претензии по поводу царских долгов России на $225 млрд

«Билайн» добавил возможность смотреть YouTube без VPN для своих абонентов

Уиткофф анонсировал новую встречу с Путиным

Жители Гренландии запустили в соцсетях флешмоб против планов Трампа

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Анастасия Карева
Telegram блокировка Роскомнадзор замедление Артём Шейкин
Материалы по теме
В Думе оценили судьбу Telegram в России словами «можно не беспокоиться»
Технологии и медиа
Дуров опроверг зависимость Telegram от российского капитала
Технологии и медиа
Российские пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 90,72 (-0,47) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 77,52 (-0,31) Инвестиции, 17:41
The Athletic: IIHF не стала смягчать санкции к сборным России по хоккею Спорт, 22:06
Депутаты предложили закон о «профилактике уклонения от защиты страны» Политика, 22:04
«Достойна гангстерского кино». Чем запомнилась речь Трампа в Давосе Политика, 22:00
Тест ДНК подтвердил, что в Стамбуле нашли тело пловца Свечникова Общество, 21:55
В Дании отвергли возможность сделки по Гренландии с Трампом Политика, 21:52
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Сборной Сенегала дадут премии и участки на побережье за Кубок Африки Спорт, 21:48
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Вице-чемпион по пляжному футболу погиб при столкновении поездов в Испании Спорт, 21:45
Суд обязал «Новую газету» опубликовать опровержение в РБК Политика, 21:41
В Киеве задержали замглавы районной администрации за помощь уклонистам Политика, 21:33
Президент «Опоры России» назвал варианты поддержки малого бизнеса
РАДИО
 Экономика, 21:31
Умер бывший футболист «Барселоны» и «Реала» Люсьен Мюллер Спорт, 21:22
Украинская компания разместила бонды впервые с 2022 года Экономика, 21:20
Российский чемпион НХЛ вернулся в состав «Колорадо» после автоаварии Спорт, 21:12