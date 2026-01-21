Сенатор Шейкин заявил о введении мер против Telegram
Роскомнадзор постепенно блокирует работу Telegram из-за отказа мессенджера выполнять требования по пресечению преступлений, сообщил ТАСС зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин.
По словам Шейкина, Роскомнадзор начал вводить ограничительные меры в отношении Telegram с августа 2025 года. В связи с этим у пользователей возникают проблемы с отправкой фото и видео в мессенджере, а также со звонками.
«Иностранные мессенджеры используются для организации и проведения террористических актов на территории России, для мошеннических и иных преступлений против граждан нашей страны. Telegram не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений», — отметил Шейкин.
Ранее член комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что причиной сбоев в работе Telegram является медленная блокировка анонимных каналов. По его словам, Роскомнадзор прекратит замедлять работу сервиса, когда будут устранены нарушения. Однако ведомство опровергло заявления о введении новых ограничений против Telegram.
В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp. Ведомство объяснило ограничения тем, что мессенджеры стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».
