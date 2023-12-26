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Миссия «Луна-25» ,  
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В РАН предложили «для надежности» отправить к Луне два аппарата

Глава «Роскосмоса» Борисов: РАН предложила запустить два аппарата «Луна-27»
Сюжет
Миссия «Луна-25»
РАН предложила запустить два спутника «Луна-27» для «надежности» лунной миссии, «Роскосмос» рассматривает идею и определяется с финансированием, сообщил Борисов. Аппарат «Луна-25» разбился о поверхность Луны летом
Фото: «Роскосмос»
Фото: «Роскосмос»

Российская академия наук (РАН) предложила изготовить и запустить два аппарата «Луна-27», а не один «для надежности» лунной миссии. «Роскосмос» рассматривает эту идею, чтобы определиться с финансированием, заявил глава госкорпорации Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Академия наук вышла с предложением сделать два спутника — «Луна-27а» и «Луна-27б» — для надежности и для гарантированного выполнения этой миссии. Мы сейчас рассматриваем их предложение, но тем не менее 2028 год в сроках стоит. В зависимости от выбора, один или два спутника «Луны-27», мы определимся по финансам», — сказал Борисов.

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Фото:NASA

Летом «Роскосмос» запустил к Луне миссию «Луна-25». Пуск состоялся 11 августа с космодрома Восточный в Амурской области. Для страны это была первая почти за 50 лет экспедиция к спутнику Земли. Миссия должна была состояться еще в 2010-х годах, но ее несколько раз переносили. «Луна-25» должна была изучить Южный полюс космического тела.

19 августа на аппарате произошла внештатная ситуация, на следующий день «Роскосмос» сообщил, что «Луна-25» потерпела крушение.

В первые дни после аварии Борисов говорил, что причиной гибели спутника стало то, что его двигатель во время последнего маневра не отключился штатно и отработал 127 секунд вместо положенных 84, после чего аппарат сошел с необходимой орбиты и упал на Луну. В сентябре он уточнил, что акселерометры не включились и не передали информацию, необходимую для выключения двигателя.

Борисов в интервью отметил, что ситуация со спутником «расстроила» разработчиков, но работы по следующим миссиям продолжаются. На 2027 год запланирован пуск «Луны-26».

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«Луна-25» должна была прилуниться 21-24 августа. В то же время успешную посадку на Луну совершил индийский аппарат — автоматическая лунная станция «Чандраян-3». В 2019-м предыдущая миссия — «Чандраян-2» — потерпела неудачу, аппарат разбился при попытке мягкой посадки.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Юрий Борисов Роскосмос Луна
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