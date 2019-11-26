Дурова вызвали в суд США для дачи показаний по делу о запуске Gram

Дурова вызвали в суд США для дачи показаний по делу о запуске Gram

Как говорится в распоряжении суда, Павла Дурова позвали выступить на слушаниях 7 или 8 января 2020 года. Дать показания также позвали еще двоих сотрудников Telegram. Основное слушание пройдет в феврале 2020 года

Фото: Andy Wong / АР

Создателя Telegram Павла Дурова пригласили дать показания в связи с запуском блокчейн-платформы компании Ton и криптовалюты Gram. Об этом говорится в распоряжении суда Южного округа Нью-Йорка (документ есть в распоряжении РБК).

Как отмечается в документе, Дурова позвали выступить на слушаниях 7 или 8 января следующего года в «месте, согласованном сторонами». Согласно распоряжению суда, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), выступающая истцом, должна направить ответчику в течение семи дней список вопросов для слушаний.

Кроме Дурова, показания дадут вице-президент Telegram Илья Перекопский и сотрудник компании Шьям Парех (его имя указано в документах для инвесторов). Слушания с участием последнего, согласно документу, должны пройти 10 декабря в Лондоне, там же неделей позже (16 декабря) должен дать показания Перекопский.

В октябре SEC добилась временного судебного запрета в отношении двух офшоров — Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc., которые, предположительно, занимались первичным размещением криптовалюты Gram в США и других странах. SEC сообщала, что ставит под сомнение легальность оборота криптовалюты Telegram. Запуск платформы должен был состояться 31 октября.