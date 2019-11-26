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Дурова вызвали в суд США для дачи показаний по делу о запуске Gram
Как говорится в распоряжении суда, Павла Дурова позвали выступить на слушаниях 7 или 8 января 2020 года. Дать показания также позвали еще двоих сотрудников Telegram. Основное слушание пройдет в феврале 2020 года
Фото: Andy Wong / АР

Создателя Telegram Павла Дурова пригласили дать показания в связи с запуском блокчейн-платформы компании Ton и криптовалюты Gram. Об этом говорится в распоряжении суда Южного округа Нью-Йорка (документ есть в распоряжении РБК).

Как отмечается в документе, Дурова позвали выступить на слушаниях 7 или 8 января следующего года в «месте, согласованном сторонами». Согласно распоряжению суда, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), выступающая истцом, должна направить ответчику в течение семи дней список вопросов для слушаний.

Кроме Дурова, показания дадут вице-президент Telegram Илья Перекопский и сотрудник компании Шьям Парех (его имя указано в документах для инвесторов). Слушания с участием последнего, согласно документу, должны пройти 10 декабря в Лондоне, там же неделей позже (16 декабря) должен дать показания Перекопский.

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В октябре SEC добилась временного судебного запрета в отношении двух офшоров — Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc., которые, предположительно, занимались первичным размещением криптовалюты Gram в США и других странах. SEC сообщала, что ставит под сомнение легальность оборота криптовалюты Telegram. Запуск платформы должен был состояться 31 октября.

Из-за этого обстоятельства, как сообщали СМИ, платформа должна была заработать через год или полгода. Дуров пообещал вернуть инвесторам деньги, однако те согласились подождать. Основное слушание по делу Telegram назначено на 18 или 19 февраля. Компания Telegram требовала от суда отклонить иск Комиссии по ценным бумагам. Там указывали, что ее продукт не является ценной бумагой, поэтому компания не нарушала закон о ценных бумагах США.

Теги: Telegram, Павел Дуров, США
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