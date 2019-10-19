Суд в Нью-Йорке назначил слушания против Telegram на февраль

Суд в Нью-Йорке назначил слушания против Telegram на февраль

Окружной суд США в Нью-Йорке рассмотрит иск американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) к Telegram в феврале. Это следует из распоряжения суда, сообщается на сайте Courtlistener.

Предварительное судебное разбирательство пройдет 18 и 19 февраля 2020 года.

11 октября SEC заявила, что добилась временного судебного запрета в отношении двух офшоров Telegram Group Inc. и ее «дочки» TON Issuer Inc. В комиссии полагают, что компания осуществила первичное размещение (ICO) в США своих токенов Gram без надлежащей регистрации.

Согласно иску комиссии, Telegram продала около 2,9 млрд токенов и привлекла 1,7$ млрд. Всего их приобрели 171 покупатель, в том числе 39 из США. Компания планировала провести запуск блокчейн-платформы и начать продавать токены для всех желающих 31 октября. Forbes и ТАСС писали, что его могут перенести на полгода или год, чтобы команда Павла Дурова смогла урегулировать вопросы с SEC.