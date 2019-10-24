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Инвесторы TON Дурова согласились не требовать назад вложенные средства
Инвесторы Telegram Open Network (TON) не требовать возврата денежных средств, которые были вложены в проект. Сама компания предлагала забрать им 77% вложенных средств и сообщала, что платформа будет запущена 30 апреля
Фото: Andy Wong / AP

Инвесторы блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) Павла Дурова решили не требовать возврата денежных средств после решения Комиссии ценных бумаг США (SEC) остановить ICO. Об этом РБК сообщил источник, близкий к Telegram и подтвердил один из инвесторов в TON. Ранее о том, что инвесторы обоих раундов проекта решили не требовать свои деньги назад, сообщал Forbes со ссылкой на источники, близкие к команде Telegram.

Инвесторы «практически единогласно» «готовы подождать решения SEC», сообщил РБК источник, близкий к Telegram. Не требовать возврата денег решили «большинство вложившихся в проект», сообщил РБК один из инвесторов.

Вложившиеся в проект Павла Дурова готовы к переносу запуска платформы на 30 апреля, уточняет Forbes со ссылкой на источники.

Ранее адвокаты, представляющие интересы Telegram Group Inc, уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк, что компания намерена отложить запуск блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) на пять месяцев. Telegram также заявил о готовности вернуть инвесторам 77% вложений в TON, поскольку платформа, предположительно, будет запущена не в конце октября 2019 года, как было запланировано, а 30 апреля.

11 октября, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила, что добавилась временного судебного запрета в отношении офшоров Telegram Group Inc. и ее «дочки» TON Issuer Inc., занятых первичным размещением (ICO) незарегистрированных токенов Gram в США и за рубежом. Защита компании считают требования SEC необоснованными.

Авторы: Кристина Астафурова, Мария Коломыченко, Артем Филипенок
Теги: Telegram Messenger LLP, блокчейн, инвестиции
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