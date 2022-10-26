Власти предложили запретить продажу нарушающих российские законы видеоигр

В России разрабатывают закон, который позволит Роскомнадзору проверять содержание видеоигр на соответствие российским законам. Steam или Epic Games могут угрожать блокировки, если они его не будут соблюдать

Фото: Арсений Несходимов / РБК

В России разрабатывают законопроект, который обяжет разработчиков и издателей игр маркировать контент по возрастным категориям, а также запретит в России выпуск и продажу видеоигр, которые содержат информацию, запрещенную для распространения, пишет «Коммерсантъ».

Распространение игр, содержание которых нарушает российские законы, предлагают запретить.

Изменения, как пишет со ссылкой на текст документа газета, нужны для «профилактики совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента» и «обеспечения безопасности контента компьютерных игр для здоровья граждан». Разработку законопроекта ведут Минздрав, Минэкономики, Минцифры и Роскомнадзор. Контролировать содержание игр будут экспертные организации по критериям, которые определит Роскомнадзор. В случае принятия документ вступит в силу с 1 марта 2024 года.

В Роскомнадзоре сообщили газете, что России пока нет отдельного регулирования видеоигр, в то время как «задача государства — обеспечить необходимый уровень безопасности общества, защиту истории, культурных и традиционных ценностей и в данной сфере». В Минздраве изданию сообщили, что ведут «межведомственную проработку этих вопросов». В Минэкономики и Минцифры и отказались от комментариев.

Участники рынка опасаются, что инициатива грозит блокировкой зарубежных площадок игровой дистрибуции, если они откажутся исполнять требования регуляторов.

«У Роскомнадзора и прокуратуры будет право потребовать у Steam или Epic Games Store не допустить продажу российским клиентам игры, где, скажем, один из персонажей нетрадиционной ориентации», — считает владелец портала Kanobu Гаджи Махтиев.

По его словам, сейчас разработчики игр используют международные правила классификации игр по возрастным категориям, например, обращаются в европейскую рейтинговую организацию PEGI, которая проводит экспертизу присваивает игре тот или иной рейтинг.

Steam и Epic Games — онлайн-платформы, на которых можно приобрести игры и программы, разработанные игровыми компаниями со всего мира. Разработчики платят владельцам платформ комиссию за размещение своих игр, для игроков часть игр доступна без оплаты. Steam — ведущий мировой онлайн-сервис, созданный компанией Valve. Программный клиент Steam позволяет устанавливать, обновлять и сохранять игры, созданные разными разработчиками, а также вести текстовое и голосовое общение между игроками. По данным Valve, в 2021 году у платформы было 132 млн активных игроков в месяц, ежедневно сервисом пользовались 69 млн пользователей. Epic Games — магазин игр, которым владеет и управляет одноименная компания-разработчик игр. В 2021 году сервису удалось привлечь 21,1 млн активных пользователей в месяц, всего за год им воспользовались 194 млн человек.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) одобрила гранты на проекты разработки видеоигр в рамках конкурса на создание национального контента, который должен послужить укреплению гражданской идентичности и ценностей молодежи. Средства получили в том числе игры про ЧВК и партизан войны 1812 года. В ИРИ газете подтвердили, что «продукты отвечают текущим реалиям».

20 октября Роскомнадзор заблокировал сайт агрегатора рецензий Metacritic в России на основании решения МВД. Ведомство пришло к выводу, что ресурс распространял запрещенную в России информацию «о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств». Согласно данным проекта «Роскомсвобода», сайт был заблокирован из-за страницы с рецензиями на игру-менеджер Weedcraft Inc, в которой игрокам нужно выращивать марихуану. Эта игра была выпущена в 2019 году.