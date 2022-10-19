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Власти выделили гранты на игры про ЧВК и партизан войны 1812 года

«Коммерсантъ»: ИРИ выдал гранты на игры про партизан войны 1812 года и про ЧВК
Институт развития интернета распределил гранты на создание российских игр, которые должны послужить укреплению гражданской идентичности и ценностей молодежи. Средства получили в том числе игры про ЧВК и партизан войны 1812 года
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) одобрила гранты на проекты разработки видеоигр в рамках конкурса на создание национального контента, сообщает «Коммерсантъ». Всего ИРИ намерен поддержать 177 проектов разных жанров и форматов, в том числе три «масштабные» компьютерные игры.

Одна из этих трех игр — «Спарта», на разработку которой компания Lipsar Studio получит грант в размере 90 млн руб. В основу ляжет история частной военной компании «Спарта», чьи наемники воюют в интересах России в вымышленной африканской стране. ИРИ проект заинтересовал, поскольку позволит «создать позитивный образ российских военных», рассказал собеседник «Коммерсанта». Релиз игры намечен на конец 2024 года.

Согласно данным базы СПАРК, гендиректором и единственным владельцем ООО «Липсар Студио», зарегистрированного в Иннополисе (город-спутник Казани), выступает Кирилл Федосеев. Учреждена компания в 2020 году.

На сайте Lipsar Studio говорится, что она разрабатывает гиперказуальные мобильные (без сюжета, с максимально простым геймплеем) игры.

При попытке ознакомиться со списком разработанных проектов или перейти на любую страницу сайта кроме главной выдается сообщение о невозможности найти страницу (This page could not be found).

В AppStore у Lipsar Studio опубликованы 55 мобильных игр, в «Яндекс.Играх» — пять браузерных. В Google Play игры разработчика не выходили.

Кроме того, финансирование ИРИ получат приключенческая игра «Поезда» (180 млн руб.) и стратегия в реальном времени «Денис Давыдов» (около 50 млн руб.). Героями последней станут партизаны, принимавшие участие в Отечественной войне 1812 года.

В ИРИ газете подтвердили, что «продукты отвечают текущим реалиям», и отметили, что «игры про наемников не наше изобретение». «Вспомним хотя бы трилогию Soldier of Fortune и серию Jagged Alliance», — сказал представитель организации. Вместе с тем, по его словам, ИРИ не занимаемся популяризацией ЧВК и идеологией наемничества, а в игре не будет никакой атрибутики и привязки к реальности. «Это игра о храбрых парнях из России, которые борются со злом, в данном случае в африканской стране», — сообщили в пресс-службе ИРИ.

Продюсер Lipsar Studio Глеб Дурново сообщил «Коммерсанту», что первый этап разработки «Спарты» обойдется в 130 млн руб., а в целом создание игры — примерно в 200 млн руб. без учета затрат на маркетинг. Он также отметил, что прямых отсылок к реально существующим ЧВК, в том числе к ЧВК Вагнера, не будет. «Но несколько наших сценаристов, которые работают над игрой, участвовали в военных действиях в Сирии», — добавил Дурново.

Разработать игру в Lipsar Studio намерены на «движке» американской Unity, а продавать — через российские и зарубежные площадки. «Если Steam или Epic Games Store ограничат продажу по политическим мотивам, будем искать альтернативные каналы», — сообщили в компании.

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Институт развития интернета был создан в 2014 году при поддержке администрации президента (АП). Как говорится на сайте организации, она выступает в роли «координационного центра взаимодействия государства, цифровой индустрии и общества».

ИРИ также выступает оператором конкурса по поддержке производства контента, «направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи». Генеральный директор организации — Алексей Гореславский, который в 2017–2020 годах занимал должность заместителя главы управления АП по общественным проектам, где курировал интернет-инициативы и взаимодействие с гражданами в цифровой среде.

В мае ИРИ выделил грант на игру о Смутном времени. Разработку ведет новосибирская студия Cyberia Limited, в качестве основы для сюжета используется исторический роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», который был впервые опубликован в 1829 году.

Стороны не раскрывали сумму гранта, однако источники «Коммерсанта» сообщили, что она составляет 260 млн руб., а релиз проекта запланирован на 2024 год. ИРИ обычно берет на себя от 50 до 70% необходимых инвестиций в проектах, общая стоимость разработки и выпуска видеоигры может составлять 370–520 млн руб., поясняла газета. В Cyberia Limited сообщили лишь, что выделенных денег «достаточно для разработки AA-игры» (так в игровой среде называют продукты среднего сегмента).

В ИРИ тогда сообщили, что с прошлого года поддержали пять игровых проектов, срок производства которых находится в диапазоне от 15 месяцев до трех лет. При этом в течение ближайших двух лет организация намерена нарастить объемы инвестиций в игровую индустрию, в частности в низкобюджетные Indie-проекты, разработанные независимыми студиями, говорил газете генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
«Коммерсантъ» ЧВК компьютерные игры Институт развития интернета
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