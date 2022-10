Власти выделили гранты на игры про ЧВК и партизан войны 1812 года

Институт развития интернета распределил гранты на создание российских игр, которые должны послужить укреплению гражданской идентичности и ценностей молодежи. Средства получили в том числе игры про ЧВК и партизан войны 1812 года

АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) одобрила гранты на проекты разработки видеоигр в рамках конкурса на создание национального контента, сообщает «Коммерсантъ». Всего ИРИ намерен поддержать 177 проектов разных жанров и форматов, в том числе три «масштабные» компьютерные игры.

Одна из этих трех игр — «Спарта», на разработку которой компания Lipsar Studio получит грант в размере 90 млн руб. В основу ляжет история частной военной компании «Спарта», чьи наемники воюют в интересах России в вымышленной африканской стране. ИРИ проект заинтересовал, поскольку позволит «создать позитивный образ российских военных», рассказал собеседник «Коммерсанта». Релиз игры намечен на конец 2024 года.

Согласно данным базы СПАРК, гендиректором и единственным владельцем ООО «Липсар Студио», зарегистрированного в Иннополисе (город-спутник Казани), выступает Кирилл Федосеев. Учреждена компания в 2020 году.

На сайте Lipsar Studio говорится, что она разрабатывает гиперказуальные мобильные (без сюжета, с максимально простым геймплеем) игры.

При попытке ознакомиться со списком разработанных проектов или перейти на любую страницу сайта кроме главной выдается сообщение о невозможности найти страницу (This page could not be found).

В AppStore у Lipsar Studio опубликованы 55 мобильных игр, в «Яндекс.Играх» — пять браузерных. В Google Play игры разработчика не выходили.