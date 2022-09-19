«Ведомости» узнали о планах VK запустить аналог Steam для России и СНГ
Компания VK ведет переговоры с рядом игровых студий о соглашениях на эксклюзивную представленность игр на игровой платформе VK Play в России и СНГ. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к VK, и подтвердил собеседник в российской ИТ-компании. Таким образом, VK рассчитывает создать российский аналог платформ Steam и Epic Games.
Эксклюзивом VK Play могут стать продукты Owlcat Games (игры серии Pathfinder и Rogue Trader), компании могут объявить о партнерстве до конца 2022 года, рассказал источник газеты, близкий к VK. В эту стратегию, по его словам, VK может вложить до $10 млн.
Представитель VK сообщил «Ведомостям», что компания «активно вкладывается в развитие VK Play как на уровне функционала, так и по части расширения игрового каталога», но не прокомментировал предполагаемое партнерство с Owlcat Games. «Мы открыты для всех разработчиков, которые хотят эффективно растить свои продукты на российском рынке, — добавил он. — Для этого VK Play уже предлагает выгодные условия: самую низкую на рынке комиссию в 5%, маркетинговую поддержку и гибкие форматы сотрудничества».
Игровая площадка VK Play была запущена в бета-тестирование в апреле 2022 года. Платформа объединяет в себе каталог игр, облачный гейминг, стриминг, киберспорт и игровые медиа.
В начале сентября VK объявила, что игра Atomic Heart студии Mundfish станет эксклюзивом VK Play в России.
2 марта американский разработчик игр Valve закрыл для пользователей из России основные способы оплаты в Steam — карты Visa, Mastercard и «Мир». Теперь оплатить покупки можно только через PayPal или внутренний кошелек Steam. С похожими трудностями столкнулись пользователи и других игровых сервисов, в частности PS Store, Microsoft Store, Nintendo eShop, GOG и др.
Кроме этого, в марте из России ушли крупнейшие международные платежные системы Visa и Mastercard после начала специальной военной операции России на Украине и ввода после этого масштабных санкций против российского финансового сектора. Их иностранные карты не работают в России, а российские — за границей.
Steam — платформа загрузки, распространения и потоковой передачи компьютерных игр. Запущена в 2003 году, является одной из старейших и самых популярных платформ. В начале 2020 года было 667 млн аккаунтов, в 2021-м число ежемесячно активных пользователей составило 132 млн.
Ближайший конкурент Steam Epic Games в январе 2022 года объявил, что у него 500 млн аккаунтов. Месячное пиковое количество активных пользователей за 2021 год было, по данным компании, в декабре — 62 млн игроков.