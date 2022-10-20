В России заблокировали агрегатор рецензий Metacritic

Один из самых популярных в мире сайтов с рецензиями заблокировали в России из-за рецензий на игру о выращивании марихуаны

Фото: Ralph Debes / Global Look Press

Роскомнадзор заблокировал сайт агрегатора рецензий Metacritic в России. Блокировка введена в соответствии с решением МВД, сообщили РБК в ведомстве.

«Доступ к ресурсу ограничен на основании поступившего решения МВД России о признании информации запрещенной. На указанном сайте распространялась информация о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств», — сообщили в Роскомнадзоре.

Согласно данным проекта «Роскомсвобода», сайт был заблокирован из-за страницы с рецензиями на игру-менеджер Weedcraft Inc, в которой игрокам нужно выращивать марихуану. Эта игра была выпущена в 2019 году. «Weedcraft Inc исследует бизнес по производству, разведению и продаже марихуаны в Америке с учетом финансовых, политических и культурных аспектов», — говорится в описании игры. Пользователи Metacritic оценили игру в 6,9 балла.

Metacritic — один из самых популярных ресурсов в мире с отзывами и оценками музыки, игр, фильмов, телевизионных шоу. Он был запущен в 2001 году. По оценке Similarweb, за прошлый месяц сайт посетили более 16 млн пользователей, он входит в топ самых популярных сайтов в категории «искусство и развлечения» в США.

В начале октябре в России по требованию Генпрокуратуры заблокировали платформу для музыки и подкастов SoundCloud. Причиной блокировки была указана ст. 15.3 закона об информации. В соответствии с ней ограничиваются доступ к сайтам с призывами к массовым беспорядкам, а также материалы нежелательных организаций и «недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений», создающая угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности.