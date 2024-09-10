«Кинопоиск» оштрафовали на ₽10 млн за пропаганду ЛГБТ и педофилии

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Таганский районный суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» на 7 млн руб. за пропаганду педофилии, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Суд признал сервис виновным в административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.21.1 КоАП — пропаганда педофилии.

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 7 млн руб.», — говорится в сообщении.

Также сервису присудили штраф на 3 млн руб. по ч. 3 ст. 6.21 КоАП — пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.

Ранее суд оштрафовал генерального директора онлайн-кинотеатра Александра Дунаевского на 800 тыс. руб. по протоколу о пропаганде педофилии.

«Кинопоиск» неоднократно штрафовали по ЛГБТ-статье. В частности, летом 2023 года Замоскворецкий суд дважды за день оштрафовал онлайн-кинотеатр в общей сложности на ₽2 млн за демонстрацию ЛГБТ без маркера о возрастном ограничении «18+».

Верховный суд России признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил ее.

Первый протокол составлен из-за отсутствия плашки «18+» в фильмах «Доктор Ти и его женщины», «Маленькая Италия», «Александр» и «Любовь, Любовь, Любовь». Второй — за показ фильмов «Римские расставания» и «Зильс-Мария» без соответствующего возрастного знака.