 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

«Кинопоиск» оштрафовали на ₽10 млн за пропаганду ЛГБТ и педофилии

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Таганский районный суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» на 7 млн руб. за пропаганду педофилии, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Суд признал сервис виновным в административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.21.1 КоАП — пропаганда педофилии.

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 7 млн руб.», — говорится в сообщении.

Также сервису присудили штраф на 3 млн руб. по ч. 3 ст. 6.21 КоАП — пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.

Ранее суд оштрафовал генерального директора онлайн-кинотеатра Александра Дунаевского на 800 тыс. руб. по протоколу о пропаганде педофилии.

«Кинопоиск» дважды за день оштрафовали на ₽1 млн за демонстрацию ЛГБТ
Политика
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

«Кинопоиск» неоднократно штрафовали по ЛГБТ-статье. В частности, летом 2023 года Замоскворецкий суд дважды за день оштрафовал онлайн-кинотеатр в общей сложности на ₽2 млн за демонстрацию ЛГБТ без маркера о возрастном ограничении «18+».

Верховный суд России признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил ее.

Первый протокол составлен из-за отсутствия плашки «18+» в фильмах «Доктор Ти и его женщины», «Маленькая Италия», «Александр» и «Любовь, Любовь, Любовь». Второй — за показ фильмов «Римские расставания» и «Зильс-Мария» без соответствующего возрастного знака.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Huawei выпустил первый в мире тройную «раскладушку»

Дилеры спрогнозировали рост цен на машины с октября

В Москве на торги выставили 13-комнатную квартиру за ₽47 млн

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с туристами

Крупнейшие в мире компании выплатили рекордные дивиденды

«Гознак» анонсировал дискуссию о необходимости наличных денег к 2030 году

Песков: четких договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам не было

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Таганский суд Москвы Кинопоиск педофилия ЛГБТ
Материалы по теме
У «Кинопоиска» сменился гендиректор
Технологии и медиа
«Мой маленький пони» получил рейтинг 18+ на «Кинопоиске»
Общество
«Кинопоиск» дважды за день оштрафовали на ₽1 млн за демонстрацию ЛГБТ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 100,5 (+0,59) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 91,11 (+0,73) Инвестиции, 17:35
Хоккейный клуб из Освенцима оштрафовали за адресованный немцам баннерСпорт, 19:56
Украина выразила готовность к транзиту нефти из России при одном условииПолитика, 19:54
«МегаФон» назвал детские часы лидером из покупаемых к 1 сентября гаджетовПресс-релиз, 19:53
В МИД рассказали о попытках освободить россиян из плена ХАМАСПолитика, 19:49
Моряки запустили «Калибры» и «Ониксы» на учениях «Океан-2024». ВидеоПолитика, 19:46
Российский судья отработает матч в Саудовской Аравии с участием РоналдуСпорт, 19:37
Tether и Tron усилят контроль за потоками USDT. Кого это затронетКрипто, 19:36
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Бренд для всей страны: на ВЭФ-2024 обсудили развитие туризма в ХасанеОтрасли, 19:35
В «Березках River Village» открылся фитнес-клуб сети Crocus FitnessПресс-релиз, 19:33
Один человек погиб при взрыве на крупнейшей в Армении ТЭСОбщество, 19:30
Основатель «Царьграда» подтвердил, что женился на детском омбудсменеОбщество, 19:30
СК отказался допросить сослуживцев генерала Попова в качестве свидетелейПолитика, 19:26
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 19:17
США расширили санкции против российского торгового флотаПолитика, 19:12