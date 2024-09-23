Правительство поддержало концепцию закона о запрете пропаганды чайлдфри

На прошлой неделе запретить пропаганду чайлдфри в России призвала Матвиенко, связав ее с вырождением феминизма. В правительстве проект концептуально поддержали, но попросили уточнить понятие «отказ от деторождения»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Правительство концептуально поддержало законопроект о введении административного наказания за пропаганду отказа от деторождения (так называемого чайлдфри). Оно это сделало по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий проект отзыва.

В законопроекте предусмотрено, что таким образом будет установлена защита от распространения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе информации, пропагандирующей отказ от рождения детей. «Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки», — говорится в заключении.

В документе необходимы доработки, указали в правительстве — в частности, уточнить понятие «отказ от деторождения». Это необходимо для того, чтобы избежать неоправданного отнесения к пропаганде ситуаций, когда отказ от деторождения происходит по религиозным соображениям или когда это вынужденный отказ по медицинским причинам или в случае изнасилования.

По действующему законодательству пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, а также смены пола грозит штрафом для граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб., для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн руб. либо административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток. Если пропаганда совершается в отношении несовершеннолетних, то нижние и верхние границы штрафов увеличиваются в два раза. Если пропаганда совершается с применением СМИ или интернета, то юрлицам и вовсе грозит штраф до 4 млн руб.

В конце июня замглавы Минюста Всеволод Вуколов сообщил, что законопроект, запрещающий идеологию чайлдфри, уже разрабатывается в России. Изменения, по данным «РИА Новости», предлагается внести в административный кодекс.

Вопрос о запрете идеологии чайлдфри недавно вновь подняла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В интервью «Известиям» на прошлой неделе она связала взгляды чайлдфри с вырождением феминизма, который, по ее словам, на первоначальном этапе в своей основе нес «хорошую идею» борьбы за равноправие женщин, но теперь на Западе «радикализировался». «Он [феминизм] действительно стал воинствующим, и эта, казалось бы, благородная идея — бороться за равноправие женщин — давно ими сдана в архив. Это превратилось в противостояние и движение против мужчин, против традиционных ценностей. Теперь это и про какие-то гендеры, которых придумали уже больше 50. Или, скажем, движение чайлдфри, которое, на мой взгляд, нужно запрещать законодательно», — подчеркнула спикер.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя инициативу, призвал отказаться от всего, что снижает рождаемость. По словам представителя Кремля, демографическая проблема — один из главных вызовов, стоящих перед страной сейчас, а повышение рождаемости — приоритет. «Поэтому все, что нужно делать для повышения рождаемости, должно делать. И все, что мешает этому, конечно, должно из нашей жизни исчезать», — заключил он.