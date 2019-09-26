Российские проекты в сфере биотехнологий не нашли инвесторов

Венчурные инвестиции в российский биотех в первой половине 2019 года упали до $5,1 млн. Эксперты отмечают большой интерес инвесторов к этому сектору, однако их отпугивает чрезмерная рискованность проектов

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Хотя биотехнологиям — использованию живых организмов для решения технологических задач — давно прочат роль нового ИТ, на российском венчурном рынке этот сектор сокращается, говорится в исследовании компании Dsight, Национальной ассоциации участников рынка альтернативных инвестиций, DS Law и EY. Если в 2016 году аналитики Dsight зафиксировали 24 сделки с биотех-стартапами, то в первом полугодии 2019 года состоялось всего две — на $5,1 млн. Проект «Онко Атлас» договорился об инвестициях с VEB Ventures, а Российская венчурная корпорация вложила $4,7 млн в компанию Personal Medication & Health Management — разработчика ингаляторов, снижающих токсичность препаратов для лечения туберкулеза и онкозаболеваний.

На мировом рынке за первое полугодие количество сделок в биотехе выросло и превысило 1,7 тыс. на сумму $21 млрд.

Согласно исследованию, в первом полугодии 2019 года инвесторы вложились в 109 венчурных проектов и вышли из 14. Авторы исследования анализировали сделки с компаниями, осуществляющими деятельность преимущественно на российском рынке, под венчурными понимают инвестиции на сумму до $150 млн в рискованные, технологичные и потенциально высокодоходные проекты.

Количество подобных сделок было наименьшим за последние два года. Сильнее всего сократилось число сделок на ранних стадиях — это посевные инвестиции, вложения в стартапы и компании на стадии роста. Авторы исследования связывают это со снижением активности акселераторов, в частности Фонда интернет инициатив. На него в 2018 году приходилась почти половина всех сделок на стадии посева, но в феврале этого года фонд объявил, что в ближайшие годы сосредоточится на поддержании портфельных компаний (всего их около 400).

Тем не менее объемы инвестиций не упали, а достигли рекордного уровня за последние пять лет — $493,6 млн, что на 24% выше, чем в первом полугодии 2018 года. Авторы исследования отмечают, что рост обеспечили несколько крупных инвестиций: в апреле интернет-магазин Ozon получил конвертируемый заем на $150 млн от Sistema V.C. и Baring Vostok, а в мае сервис заказа такси Gett привлек $120 млн от Access Industries Леонарда Блаватника, Baring Vostok, MCI и Volkswagen Group.