Экс-глава Nokia в России займется внедрением систем «суверенного Рунета»

Что такое «суверенный Рунет» Закон о «суверенном Рунете» вступает в силу с 1 ноября 2019 года, его авторы — сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой. Цель закона — защита российского сегмента интернета от внешних угроз. Документ, в частности, предписывает всем операторам связи установить на свои сети специальное оборудование. В случае возникновения угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования интернета Роскомнадзор сможет централизованно управлять маршрутизацией трафика на нем. Установленное оборудование также будет фильтровать трафик, ограничивая доступ к запрещенным в России ресурсам. Согласно данным программы «Цифровая экономика», расходы на этот законопроект запланированы в размере более 30 млрд руб., из которых 20,8 млрд руб. должно пойти на закупку оборудования.

Что известно про новую компанию

Официальный сайт ДЦОА — dcoa.ru — не работает, но описание ее деятельности и ряд вакансий для технических специалистов уже появились на сайтах по поиску работы, обнаружил РБК. На hh.ru, в частности, указано, что компания занимается обеспечением безопасности и функционирования сетей операторов связи и крупных корпораций: «Устанавливаем и осуществляем полный комплекс пусконаладки оборудования безопасности соответствующего уровня сетей. Поддерживаем центр управления сетевым оборудованием безопасности. Разрабатываем и обновляем собственное программное обеспечение для идентификации и быстрого устранения возникших угроз».

Учредителем ДЦОА значится Бабенко Олег Владимирович, который ранее, согласно СПАРК, не имел отношения к сфере телекоммуникаций и был владельцем нескольких компаний с основным профилем девелопмент.

Рашид Исмаилов не ответил на звонки и сообщения РБК. Директор по коммуникациям ДЦОА Дмитрий Захаров не предоставил РБК комментарий на момент публикации.

Согласно данным СПАРК, до Исмаилова компанию три месяца возглавлял Павел Никитин — действующий гендиректор «МФИ Софт», крупнейшего производителя систем легальной прослушки на сетях операторов связи (СОРМ), в прошлом он возглавлял компании «Шторм Технологии» и «Корвет девелопмент». Все три компании перечислены в структуре «ИКС Холдинга» предпринимателя Антона Черепенникова, сформированного в том числе на базе активов, ранее выкупленных у бизнесмена Алишера Усманова. Два источника РБК говорят, что сотрудники команды Черепенникова «участвуют в пилотном проекте и курируют внедрение систем».

Как ранее сообщал РБК, Антон Черепенников за последние годы инвестировал в ключевые компании на рынке СОРМ. После того как Роскомнадзор в прошлом году начал тестирование систем DPI от разных российских производителей, чтобы выбрать оборудование под готовящийся закон о «суверенном Рунете», связанная с Черепенниковым структура купила 80% участвовавшего в тестировании производителя DPI «АДМ Системы». По итогам эксперимента Роскомнадзор выбрал разработку компании «РДП.РУ». Трое опрошенных РБК оператора связи утверждают, что «АДМ Системы» сейчас дорабатывают свою DPI под требования Роскомнадзора и она может быть использована позднее.

Прямой связи между ДЦОА и «ИКС Холдингом» РБК обнаружить не удалось. Представитель «ИКС Холдинга» Юлия Остроухова отказалась от комментариев, также поступили в РДП.РУ.

Как идет тестирование

Во вторник, 24 сентября, глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что в конце сентября — начале октября начнется тестирование оборудования для изоляции Рунета на случай угроз: «В настоящее время осуществляется монтаж оборудования на сетях основных операторов связи».

РБК стали известны подробности тестирования.

Как рассказал РБК один из источников, оборудование от компании «РДП.РУ» сейчас устанавливают на сетях всех крупнейших операторов связи в Уральском федеральном округе. «Насколько нам известно, это решение под названием EcoNATDPI , которое позволяет и фильтровать трафик, и решать вопрос с нехваткой IPv4-адресов», — говорит собеседник РБК.

сейчас устанавливают на сетях всех крупнейших операторов связи в Уральском федеральном округе. «Насколько нам известно, это решение , которое позволяет и фильтровать трафик, и решать вопрос с нехваткой IPv4-адресов», — говорит собеседник РБК. Оборудование уже стоит в Екатеринбурге, сейчас его устанавливают в Челябинске, Тюмени, Магнитогорске и других городах, говорят два собеседника РБК в разных операторах связи и непосредственный участник пилотного проекта на Урале. По словам всех троих, в пилотах задействованы все крупнейшие в регионе операторы связи — «большая четверка» («Ростелеком», МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом»), а также «ЭР-Телеком Холдинг» и «Екатеринбург-2000» (бренд «Мотив»). Представитель «ЭР-Телекома» Дмитрий Смиркин подтвердил, что компания «принимает участие в реализации данной инициативы». Представители «Ростелекома», МТС, «МегаФона», «Мотива» и «ВымпелКома» отказались от комментариев.

— «большая четверка» («Ростелеком», МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом»), а также «ЭР-Телеком Холдинг» и «Екатеринбург-2000» (бренд «Мотив»). Представитель «ЭР-Телекома» Дмитрий Смиркин подтвердил, что компания «принимает участие в реализации данной инициативы». Представители «Ростелекома», МТС, «МегаФона», «Мотива» и «ВымпелКома» отказались от комментариев. « Тестирование проводится в основном на сетях фиксированной связи , то есть затрагивает пользователей домашнего интернета. Подвижную связь, то есть мобильный интернет, пока не особо трогают», — рассказывает один из собеседников РБК. Представитель другой компании добавляет, что в тех городах, где DPI уже установлен, он работает не круглосуточно . «Это же тестирование — включают, наблюдают, потом выключают. Стараются, чтобы незаметно для пользователей все это проходило», — говорит он.

в основном , то есть затрагивает пользователей домашнего интернета. Подвижную связь, то есть мобильный интернет, пока не особо трогают», — рассказывает один из собеседников РБК. Представитель другой компании добавляет, что в тех городах, где . «Это же тестирование — включают, наблюдают, потом выключают. Стараются, чтобы незаметно для пользователей все это проходило», — говорит он. Участник пилота на Урале добавляет, что одновременно с установкой DPI на сетях операторов предусматривают механизм Bypass, то есть резервную схему работы. «Если DPI вырубился под нагрузкой или, например, электричество отключилось, то трафик идет через этот Bypass. Естественно, никакой фильтрации в этом случае не происходит, но при этом и сервис у абонентов не страдает», — говорит он.

Пилот по переводу всего Уральского федерального округа на DPI будет завершен к концу года, говорят собеседники РБК, после этого будет решаться вопрос о развертывании системы в других регионах. «После сдачи пилота будут оценивать, насколько «токсичным» он был для пользователей, то есть влиял ли на сервис, а также было ли заблокировано все из реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора и не заблокировали ли что-то лишнее», — говорит участник пилота на Урале.

Сколько стоит тестирование

Затраты на реализацию пилотного проекта финансируются из бюджета ГРЧЦ, утверждают собеседники РБК, но среди госзакупок центра корреспондент РБК не обнаружил подходящих тендеров. По данным сайта «ГосЗатраты», в феврале 2019 года ГРЧЦ было одобрено 16,5 млрд руб. субсидий из федерального бюджета за счет средств резервного фонда правительства на срок до конца 2021 года. Из этих средств ГРЧЦ уже перечислено более 3 млрд руб. Среди результатов, которых ГРЧЦ нужно добиться на эти деньги, указано доведение количества незаблокированных ресурсов из реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора до 0,24% к концу 2021 года.

В июне ГРЧЦ было одобрено 1,8 млрд руб. субсидий из федерального бюджета на срок до конца 2021 года. К этому времени, согласно указанной цели выдачи субсидий, ГРЧЦ должен создать на эти деньги информационные системы мониторинга маршрутов трафика в интернете, а также фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми.

Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский от комментариев отказался.