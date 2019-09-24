Роскомнадзор назвал сроки тестирования оборудования для изоляции Рунета

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил журналистам, что в конце сентября — начале октября начнется тестирование оборудования для изоляции Рунета на случай угроз.
«В настоящее время осуществляется монтаж оборудования на сетях основных операторов связи» — приводит его слова ТАСС.
На первом этапе, уточнил Жаров, тесты будут проводиться «осторожно». «То есть мы будем сначала проводить техническую проверку: влияет на трафик, не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно», — сказал он.
Затем, по словам Жарова, оборудование будет протестировано «в боевом режиме». Завершатся тестирования в октябре, уточнил он.