Роскомнадзор назвал сроки тестирования оборудования для изоляции Рунета

По словам главы ведомства Александра Жарова, в настоящее время идет установка оборудования. Будет протестирован и «боевой режим»

Александр Жаров (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил журналистам, что в конце сентября — начале октября начнется тестирование оборудования для изоляции Рунета на случай угроз.

«В настоящее время осуществляется монтаж оборудования на сетях основных операторов связи» — приводит его слова ТАСС.

На первом этапе, уточнил Жаров, тесты будут проводиться «осторожно». «То есть мы будем сначала проводить техническую проверку: влияет на трафик, не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно», — сказал он.

Затем, по словам Жарова, оборудование будет протестировано «в боевом режиме». Завершатся тестирования в октябре, уточнил он.