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Reuters узнал о проблемах при тестах новой системы блокировки Telegram
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Reuters узнал о проблемах при тестах новой системы блокировки Telegram
Битва за Telegram, 22:27
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Reuters узнал о проблемах при тестах новой системы блокировки Telegram
Роскомнадзор, ФСБ и Министерство цифрового развития проводят тесты систем, позволяющих фильтровать и блокировать интернет-трафик, узнал Reuters. Однако первые тесты таких систем успехом не увенчались, сообщили источники агентства
Фото: Dado Ruvic / Reuters

Межведомственная комиссия, в состав которой входят представители Роскомнадзора, ФСБ и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, в начале августа провела первые испытания новых технологий для фильтрации и последующей блокировки интернет-трафика (DPI-системы). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на протокол заседания этой комиссии и сообщения осведомленных источников. Испытания проводятся на базе сети «Ростелекома» в подмосковном городе Реутов.

Системы фильтрации трафика, также известные как DPI (Deep Packet Inspection), предназначены для глубокого анализа сетевых пакетов и блокировки отдельных протоколов. Главная цель испытаний, организованных межведомственной комиссией, — создание эффективной системы блокировки запрещенного контента в интернете, рассказали источники агентства.

В частности, во время испытаний, по словам источника Reuters, пытались заблокировать протокол MTProto. Он, как пишет агентство, используется для шифрования сообщений в мессенджере Telegram. «Но выяснилось, что тогда блокируется доступ и к другим ресурсам, например «Сбербанк Онлайн», — пишет Reuters.

Первоначально испытания систем в «Ростелекоме» должны были закончиться 20 августа, но сроки тестирования были увеличены. «Первые DPI-системы тесты не прошли, испытания остальных перенесли», — заявил один из источников агентства. В частности, во время тестирования все системы DPI не смогли распознать мессенджер, который «в заголовке пакета маскируется то под https, то под антивирус».

​Источник, близкий к Роскомнадзору, и топ-менеджер одной из компаний — разработчиков DPI подтвердили, что по итогам испытаний Роскомнадзор и ФСБ выберут лучшую систему, с тем чтобы после доработки решать вопрос о ее установке на сетях всех операторов связи в России.

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В испытаниях, согласно протоколу заседания, полученного Reuters, должны были принимать участие системы фильтрации трафика от российских компаний — РДП.РУ, «АДМ Системы», НТЦ «Протей», DDoS-Guard, Napa Labs, Vas Experts и концерна «Автоматика» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

Антон Пинчук, совладелец НТЦ «Протей», подтвердил факт испытаний, но отметил, что его компания отказалась от участия из-за сжатых сроков подготовки. Пресс-служба Роскомнадзора сообщила Reuters, что «не располагает информацией по данному вопросу». Совладелец компании «АДМ Системы» Михаил Седых заявил, что компания в исследовании не участвовала.

ФСБ, основатель Telegram Павел Дуров, компании DDoS-Guard и Napa Labs не ответили на запросы агентства; компании РДП.РУ и «Концерн Автоматика» от комментариев отказались.

Заместитель гендиректора Vas Experts Алексей Алексеенко сообщил Reuters, что компания проводит для Роскомнадзора «ряд тестирований», но не имеет право раскрывать информацию об этом.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Telegram , Роскомнадзор , блокировки
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