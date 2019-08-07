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Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Производители прослушки раскрыли свои доходы от «закона Яровой»
На фоне вступления в силу «закона Яровой» холдинг «Цитадель», связанный с Алишером Усмановым, занял от 60 до 80% рынка прослушки, поглотив четырех конкурентов. Выручка входящего в «Цитадель» «МФИ Софт» в 2018 году утроилась
Фото: Sebastian Gollnow / DPA / ТАСС

В 2018 году вступили в силу положения так называемого закона Яровой, значительно увеличившие объемы информации, которую операторы связи и интернет-провайдеры должны хранить и предоставлять по требованию правоохранительных органов. ФСБ и другие спецслужбы для получения доступа к звонкам, интернет-трафику и другим данным абонентов связи и пользователей интернета используют комплекс технических средств под названием «системы оперативно-разыскных мероприятий» (СОРМ).

Производство СОРМ под «закон Яровой» возьмут на себя компании «Норси-Транс», «Специальные технологии» и компании, входящие в группу «Цитадель», сообщал занимавший на тот момент должность директора департамента регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи Александр Понькин в ответе на обращение Ассоциации операторов телефонной связи (копия письма есть у РБК).

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Как требования закона отразились на финансовых показателях перечисленных компаний — в материале РБК.

Сколько заработали производители прослушки

  • Зарегистрированные в Москве и Нижнем Новгороде два одноименных юрлица ООО «МФИ Софт», управляющие компанией по разработке СОРМ, за 2018 год увеличили выручку почти в три раза — с 3,5 млрд до 10,3 млрд руб., указано в данных финансовой отчетности по РСБУ, опубликованных в СПАРК. Чистая прибыль этих юридических лиц за прошедший год увеличилась на 298%, суммарно составив 2,07 млрд руб. «МФИ Софт» входит в группу компаний «Цитадель», которая, в свою очередь, входит в «ИКС Холдинг» Антона Черепенникова — партнера миллиардера Алишера Усманова. Группа была сформирована в 2016–2018 годах путем покупки «МФИ Софт» и еще трех производителей СОРМ («Малвин Системс», «Техаргос» и «Сигнатек»), а также присоединения производителя СОРМ «Основа Лаб», который на тот момент уже принадлежал Черепенникову.
  • Выручка ООО «Малвин Системс» по итогам прошлого года увеличилась на 107%, до 1,7 млрд руб., «Сигнатек» — на 67%, до 740,8 млн руб., а у ООО «Основа Лаб» — на 24%, до 996,6 млн руб. Финансовые показатели ООО «Техаргос» за 2018 год не раскрывались.
  • Еще один крупный производитель СОРМ — компания «Норси-Транс» — официально не раскрывает финансовые показатели. Как сообщил РБК гендиректор и акционер этой компании Сергей Овчинников, выручка «Норси-Транс» в 2018 году составила 2,7 млрд руб., увеличившись на 50% в сравнении с 2017 годом. Аналогичную динамику, по его словам, показала и чистая прибыль.
  • И только выручка ООО «Специальные технологии», также занимающегося поставками СОРМ, в 2018 году снизилась на 11%, до 1,8 млрд руб.

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Представитель ГК «Цитадель» Юлия Остроухова отказалась от комментариев. Связаться с представителем «Специальных технологий» не удалось.

Почему растут доходы

С 1 июня 2018 года операторы связи обязаны сохранять записи всех звонков и СМС абонентов на срок до шести месяцев, а с 1 октября — в течение 30 дней хранить весь интернет-трафик, ежегодно увеличивая емкость хранилищ на 15%.

Устанавливать СОРМ по закону должны все компании, получившие у Роскомнадзора лицензию на деятельность в области связи. Причем они должны делать это за свой счет. Так, крупнейший мобильный оператор МТС оценивал свои расходы на реализацию положений «закона Яровой» до 2023 года в 50 млрд руб. Затраты «МегаФона» на тот же период составят 40 млрд руб., а «ВымпелКома» (бренд «Билайн») — 45 млрд руб., официально сообщали компании. При этом операторы пока не выполняют требования «закона Яровой» в полном объеме, утверждают два собеседника РБК в крупных операторах связи. После вступления документа в силу, по их словам, все компании подписали с ФСБ индивидуальные «планы мероприятий», согласно которым и должны в ближайшие годы устанавливать оборудование для реализации положений закона.

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«Влияние «закона Яровой» на финансовые показатели есть, но это не единственная точка роста. Мы модернизируем ранее установленный комплексы СОРМ, работаем над новыми технологическими решениями, в частности в сфере информационной безопасности», — говорит Сергей Овчинников. По его оценке, в сегменте СОРМ сейчас остались два ключевых игрока — «Норси-Транс», примерно с 40% рынка, и группа «Цитадель», у которой около 60%, в то время как «Специальные технологии» стремительно теряют свою долю.

Представитель «ВымпелКома» Анна Айбашева сообщила, что оператор находится «в активной фазе» реализации проекта по «пакету Яровой». Представители «Ростелекома», «МегаФона» и МТС не прокомментировали, на каком этапе находится реализация положений закона и в каких регионах он уже работает в полную силу.

Кто ключевой игрок рынка

Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян говорит, что официальных оценок рынка СОРМ не существует, но по примерным подсчетам доля «Цитадели» на нем близится к 80%, а остальное приходится на «Норси-Транс». «Формально здесь есть предмет для интереса со стороны ФАС, и если кто-то из операторов связи или конкурент подаст жалобу, то ведомство может инициировать проверку на предмет того, не нарушает ли сложившаяся ситуация антимонопольное законодательство. На деле я очень сомневаюсь, что кто-то решится пожаловаться в ФАС», — полагает Казарян.

«Цитадель» скупала СОРМ-компании в 2016–2018 годах, когда президент России уже подписал «закон Яровой». В базе решений на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) одобренных ходатайств на сделки по покупке «Цитаделью» четырех СОРМ-компаний нет.

Партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров говорит, что согласие ФАС на совершение сделки нужно получать, если стоимость активов компании-покупателя превышает 7 млрд руб. или ее выручка за последний год была более 10 млрд руб., а балансовая стоимость активов приобретаемой компании превышает 400 млн руб. «Кроме того, имеет значение положение на рынке: ФАС контролирует любые монополистические субъекты, которые занимают более 50% рынка. Иногда в антимонопольном регулировании возникают сложности в связи с тем, что очень сложно очертить границы рынка. В частности, системы оперативно-разыскных мероприятий, устанавливаемые на сетях операторов связи, могут считаться частью телекоммуникационного оборудования. В любом случае, если холдинг купил ряд компаний и в результате стал контролировать более 60% рынка, то ФАС, при получении жалобы, может проверить, не ведет ли экономическая концентрация в данном случае к нарушению конкуренции», — говорит Александров.

Карен Казарян согласен, что в нынешней ситуации может быть трудно определить, что такое рынок СОРМ. «Есть ряд мелких компаний, которые, например, занимаются только разработкой СОРМ-1 (хранение звонков) или только СОРМ-2 (хранение интернет-трафика) и поэтому не участвуют в реализации «закона Яровой», занимают крошечную долю рынка. Но они все равно существуют и поэтому могут создавать видимость конкуренции. Кроме того, СОРМ — это то, что у нас относят к сфере обеспечения национальной безопасности, подобным компаниям могут делать некоторые послабления», — отметил он.

Представитель ФАС не ответил на вопрос РБК на момент публикации.

Автор: Мария Коломыченко
Теги: «Закон Яровой», прослушка, операторы связи, оборудование связи
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