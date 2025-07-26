 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

«Крестный отец ИИ» призвал не дать нейросетям уничтожить человечество

Искусственный интеллект, становясь умнее, может захотеть «захватить мир», для предотвращения этого странам следует делиться разработками в области ИИ, считает «крестный отец» технологии Хинтон. Китай также призвал к сотрудничеству
Джеффри Хинтон
Джеффри Хинтон (Фото: Chris Young / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Возможности искусственного интеллекта (ИИ) неуклонно растут, и многие эксперты допускают, что он станет умнее человека, — все страны должны совместно работать над развитием нейросетей, чтобы не допустить уничтожения человечества. Об этом на ежегодной Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае заявил ученый Джеффри Хинтон, известный как «крестный отец» ИИ, передает China Times.

Хинтон работал над развитием нейросетей с 1970-х, когда в их будущее еще никто не верил. Он лауреат премии Тьюринга, которую часто называют «Нобелевской премией по вычислительной технике», за работу над нейронными сетями. Прошлой осенью он получил и Нобелевскую премию по физике.

Ученый неоднократно предупреждал об угрозе со стороны искусственного интеллекта и в 2023-м уволился из Google, чтобы открыто говорить об этом. В своем выступлении на конференции он сравнивает ИИ с тигренком. «Вообще говоря, держать тигренка в качестве домашнего питомца — плохая идея. И есть два варианта: найти способ научить его никогда не хотеть вас есть или избавиться от него», — сказал Хинтон.

Он подчеркивает, что избавиться от ИИ не получится, поскольку его применение дает преимущества в ряде областей. В таком случае необходимо работать над его развитием таким образом, чтобы искусственный интеллект не захотел «захватить мир», становясь умнее.

Нейросети начнут проверять резюме кандидатов на госслужбу
Технологии и медиа
Фото:Sebastian Kahnert / dpa / Global Look Press

Для этого, считает ученый, необходимо сформировать международную исследовательскую сеть по безопасности ИИ. Разные страны, имея разные интересы, могут проводить собственные исследования, но делиться результатами с другими государствами, поясняет он. «В долгосрочной перспективе это может стать самым важным вопросом для человечества. Хорошая новость заключается в том, что с этой проблемой может столкнуться все человечество вместе», — заключил Хинтон.

Также к глобальному сотрудничеству по регулированию в области искусственного интеллекта призвал выступавший на той же конференции премьер-министр Китая Ли Цян. «Мы должны усилить координацию, чтобы как можно скорее сформировать глобальную структуру управления ИИ, которая будет иметь широкий консенсус», — приводит его слова Reuters.

По словам премьера, Китай готов поделиться своим опытом и продуктами в этой области с другими странами, особенно с глобальным Югом.

Reuters отмечает, что это заявление китайских властей прозвучало после того, как на этой неделе Вашингтон представил план развития искусственного интеллекта, направленный на значительное расширение экспорта американского ИИ союзникам. Ли Цян не упоминал США, но предупредил, что эти технологии могут стать «эксклюзивной игрой» нескольких стран и компаний. Reuters напомнил, что США наложили ограничения на экспорт в Китай передовых технологий, включая ИИ-чипы, из опасений, что они могут усилить военный потенциал Пекина.

В середине июля Вашингтон ослабил эти меры, после чего компания Nvidia объявила, что возобновит продажи своего ИИ-чипа H20 в Китае.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
искусственный интеллект Нейросеть Китай
Материалы по теме
В Китае спустили на воду подводный дрон с искусственным интеллектом
Технологии и медиа
В России выпустили школьные учебники по искусственному интеллекту
Общество
Путин рассказал о применении искусственного интеллекта в войне будущего
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 93,35 (+0,01) Инвестиции, 08:23 Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 79,55 (+0,69) Инвестиции, 08:23
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсы РБК и GigaChat, 15:15
Зампред Госдумы пожаловался на большое количество легионеров в РПЛ Спорт, 15:13
Орбан предложил вариант будущего для Украины Политика, 14:57
Военкор Филатов вышел на связь после атаки дрона в ДНР Политика, 14:51
При обрушении дома в Саратове погибли начальник ж/д станции и его семья Общество, 14:48
В «Спартаке» рассказали об интересе к защитнику сборной России Спорт, 14:46
РПЦ напомнила Казахстану и Белоруссии верное название местных церквей Общество, 14:43
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Над Осетией уничтожили четыре беспилотника на фоне плана «Ковер» Политика, 14:32
Великая фразой «допустила на одну ошибку больше» оценила поражение на ЧМ Спорт, 14:28
По одному дрону уничтожили за час над Ингушетией и Курской областью Политика, 14:14
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
Аэропорт Грозный закрылся в третий раз за сутки Политика, 13:56
«Крестный отец ИИ» призвал не дать нейросетям уничтожить человечество Технологии и медиа, 13:52
Орбан заявил, что угроза третьей мировой войны постоянно растет Политика, 13:44