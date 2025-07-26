«Крестный отец ИИ» призвал не дать нейросетям уничтожить человечество

Искусственный интеллект, становясь умнее, может захотеть «захватить мир», для предотвращения этого странам следует делиться разработками в области ИИ, считает «крестный отец» технологии Хинтон. Китай также призвал к сотрудничеству

Джеффри Хинтон (Фото: Chris Young / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Возможности искусственного интеллекта (ИИ) неуклонно растут, и многие эксперты допускают, что он станет умнее человека, — все страны должны совместно работать над развитием нейросетей, чтобы не допустить уничтожения человечества. Об этом на ежегодной Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае заявил ученый Джеффри Хинтон, известный как «крестный отец» ИИ, передает China Times.

Хинтон работал над развитием нейросетей с 1970-х, когда в их будущее еще никто не верил. Он лауреат премии Тьюринга, которую часто называют «Нобелевской премией по вычислительной технике», за работу над нейронными сетями. Прошлой осенью он получил и Нобелевскую премию по физике.

Ученый неоднократно предупреждал об угрозе со стороны искусственного интеллекта и в 2023-м уволился из Google, чтобы открыто говорить об этом. В своем выступлении на конференции он сравнивает ИИ с тигренком. «Вообще говоря, держать тигренка в качестве домашнего питомца — плохая идея. И есть два варианта: найти способ научить его никогда не хотеть вас есть или избавиться от него», — сказал Хинтон.

Он подчеркивает, что избавиться от ИИ не получится, поскольку его применение дает преимущества в ряде областей. В таком случае необходимо работать над его развитием таким образом, чтобы искусственный интеллект не захотел «захватить мир», становясь умнее.

Для этого, считает ученый, необходимо сформировать международную исследовательскую сеть по безопасности ИИ. Разные страны, имея разные интересы, могут проводить собственные исследования, но делиться результатами с другими государствами, поясняет он. «В долгосрочной перспективе это может стать самым важным вопросом для человечества. Хорошая новость заключается в том, что с этой проблемой может столкнуться все человечество вместе», — заключил Хинтон.

Также к глобальному сотрудничеству по регулированию в области искусственного интеллекта призвал выступавший на той же конференции премьер-министр Китая Ли Цян. «Мы должны усилить координацию, чтобы как можно скорее сформировать глобальную структуру управления ИИ, которая будет иметь широкий консенсус», — приводит его слова Reuters.

По словам премьера, Китай готов поделиться своим опытом и продуктами в этой области с другими странами, особенно с глобальным Югом.

Reuters отмечает, что это заявление китайских властей прозвучало после того, как на этой неделе Вашингтон представил план развития искусственного интеллекта, направленный на значительное расширение экспорта американского ИИ союзникам. Ли Цян не упоминал США, но предупредил, что эти технологии могут стать «эксклюзивной игрой» нескольких стран и компаний. Reuters напомнил, что США наложили ограничения на экспорт в Китай передовых технологий, включая ИИ-чипы, из опасений, что они могут усилить военный потенциал Пекина.

В середине июля Вашингтон ослабил эти меры, после чего компания Nvidia объявила, что возобновит продажи своего ИИ-чипа H20 в Китае.