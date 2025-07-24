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Нейросети начнут проверять резюме кандидатов на госслужбу

Минцифры предложило внедрить нейросети в госорганы для проверки резюме, составления тестовых заданий для кандидатов и анализа законопроектов Госдумы на ошибки. Они также будут генерировать контент и отвечать на обращения граждан
Фото: Sebastian Kahnert / dpa / Global Look Press
Фото: Sebastian Kahnert / dpa / Global Look Press

Минцифры запланировало провести эксперимент по внедрению генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в госуправление. Это следует из проекта постановления, опубликованного на портале regulation.gov.ru. Документ предполагает, что ИИ будет использоваться для обработки документов, анализа данных и работы с типовыми обращениями граждан. Сроки эксперимента не уточняются.

В перечне сценариев эксперимента указаны:

  • проверка резюме кандидатов на госслужбу и составление тестовых заданий для них: ИИ будет генерировать задания для оценки компетенций кандидатов, а также анализировать резюме с целью «выявления скорости первичного анализа соответствия требованиям»;
  • работа с законотворчеством: нейросети займутся анализом законопроектов Госдумы на ошибки, чтобы снизить общее время их подготовки и повысить удовлетворенность сотрудников;
  • работа с контентом: ИИ обеспечит генерацию новостных лент для официальных сайтов с соблюдением брендбуков (цвета, шрифты, графика) и детектирование тематики обращений граждан;
  • обработка текстовых документов: нейросеть будет обрабатывать типовые обращения граждан и готовить ответы на них. Минцифры считает, что это снизит трудозатраты на работу с корреспонденцией и сократит количество ошибок;
  • управление данными: система автоматически оценит достоверность информации, включая контент, созданный ИИ.

При этом проект исключает прогнозирование социально-экономических процессов нейросетью. Также ИИ не будет обрабатывать данные, которые составляют гостайну. Доступ к системам получат только госслужащие после идентификации через ЕСИА с подтверждением должности. Согласно проекту, эксперимент нужен, чтобы сократить время на рутинные задачи госслужащих, снизить количество ошибок в документах и повысить эффективность госуправления. Поставщиков ИИ-решений для госорганов определит правительственная комиссия по цифровому развитию.

Как развивают нейросети

Согласно данным агентства Smart Ranking, выручка российского рынка ИИ-проектов в 2024 году достигла 305 млрд руб., что на 36% больше по сравнению с предыдущим годом. В тройку крупнейших игроков рынка вошли VK, «Яндекс» и «Газпромнефть — Цифровые решения».

В июне 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ об обновлении Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года. В документе изложены ключевые принципы развития и применения технологий ИИ, цели и задачи, перечислены приоритетные направления, поддержка научных исследований, разработка программного обеспечения, подготовка кадров и регулирование общественных отношений в данной области. Одним из вызовов стратегии обозначено «ограничение доступа к технологиям искусственного интеллекта из-за недобросовестной конкуренции со стороны недружественных иностранных государств».

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Фото:Владимир Жабриков / URA.RU / Global Look Press

Обновленная стратегия включает принципы, которые обязательны для соблюдения. К ним относятся прозрачность и объяснимость работы ИИ, недискриминационный доступ пользователей к информации об алгоритмах. Документ также указывает, что к 2030 году объем услуг по разработке и внедрению решений в области ИИ должен вырасти до 60 млрд руб. Кроме того, планируется увеличить количество выпускников вузов по специальностям, связанным с ИИ: с 3 тыс. до 15,5 тыс. человек в год. При этом уровень доверия граждан к технологиям искусственного интеллекта к 2030 году должен повыситься не менее чем до 80% по сравнению с 55% в 2022 году, отмечается в указе. Минцифры в апреле сообщило о создании около 500 региональных информационных систем с использованием технологий искусственного интеллекта. По оценке ведомства, большинство из этих систем находятся в зоне риска, так как не используют проверенные технологии.

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Екатерина Шокурова
искусственный интеллект госорганы Минцифры
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