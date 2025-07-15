Nvidia возобновит поставки в Китай чипов H20 для систем ИИ

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Корпорация Nvidia возобновит продажи своего ИИ-чипа H20 в Китае после одобрения Вашингтона, сообщает Bloomberg.

Представители правительства США сообщили Nvidia, что они одобрят экспорт H20, компания получила разрешение на начало поставок, уточнило агентство.

США ограничили экспорт наиболее передовых моделей чипов в Китай в 2022 году, при прошлом президенте США Джо Байдене, из-за опасений, что эта технология может дать Пекину военное преимущество. В 2023 году ограничения расширили.



H20 был разработан Nvidia специально для китайского рынка с учетом уже действующих экспортных ограничений США. По оценкам экспертов, эти продажи принесли от $12 млрд до $15 млрд дохода в 2024 году.

США начали поэтапное повышение тарифов на китайские товары в феврале 2025 года. К апрелю совокупная ставка достигла 145%. Впоследствии обе стороны договорились о «перемирии»: Вашингтон согласился снизить пошлины до 30%, Пекин — с 125 до 10%.

В середине апреля акции Nvidia потеряли 7% из-за запрета на экспорт чипов H20 в Китай.

Bloomberg сообщил о том, что власти США потребовали прекратить поставки программного обеспечения для проектирования чипов китайским фирмам, в конце мая. Это произошло после того, как американский президент Дональд Трамп обвинил Пекин в нарушении торгового соглашения, заключенного в начале мая. Китай отверг обвинения.

25 июня стороны заключили новое торговое соглашение, в рамках которого США согласились отменить ряд ограничений для Китая. Так, в начале июля США сняли ограничения на экспорт в Китай программного обеспечения для производства чипов.