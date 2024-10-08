Нобелевскую премию по физике дали за работу над искусственным интеллектом

Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию по физике 2024 года Джону Хопфилду и Джеффри Хинтону. Ученых наградили «за основополагающие открытия и изобретения» в области машинного обучения и нейросетей

Профессор Эллен Мунс, генеральный секретарь Шведской академии наук Ханс Эллегрен и профессор Андерс Ирбак во время объявления Джона Дж. Хопфилда и Джеффри Э. Хинтона лауреатами Нобелевской премии по физике этого года в Стокгольме, Швеция (Фото: Steffen Trumpf / dpa / Global Look Press)

Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2024 год стали Джон Хопфилд (Принстонский университет, США) и Джеффри Хинтон (Университет Джеффри Хинтона, Канада) за работы в области машинного обучения, сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.

«Два нобелевских лауреата этого года по физике использовали физические инструменты для разработки методов, которые являются основой современного мощного машинного обучения», — говорится в сообщении комитета.

Хопфилд, в частности, создал «ассоциативную память», которая может сохранять и реконструировать изображения и другие типы паттернов в данных. Хинтон же изобрел метод, который позволяет автономно находить свойства в данных и, таким образом, идентифицировать определенные элементы на изображениях.

Хинтон использовал сеть Хопфилда в качестве основы для новой сети, использующей метод «машины Больцмана». С ее помощью можно научить нейросеть распознавать характерные элементы в данных определенного типа. Для создания своей «машины» Хинтон использовал инструменты статистической физики, науки о системах, построенных из множества схожих компонентов.

Размер Нобелевской премии в 2024 году составляет 11 млн шведских крон, до 10 млн ($1,06 млн).

В прошлом году лауреатами премии Нобеля по физике стали Пьер Агостини, Ференц Крауз и Анн Л’Юилье за эксперименты, которые дали человечеству новые инструменты «для исследования мира электронов внутри атомов и молекул». Ученые показали способ создания чрезвычайно коротких импульсов света, которые можно использовать для измерения быстрых процессов, в ходе которых электроны перемещаются и изменяют энергию.

Нобелевскую премию по физике вручают с 1901-го ежегодно, за исключением 1916, 1931, 1934 и 1940–1942 годов. Первым лауреатом премии стал в 1901 году Вильгельм Рентген. Всего до 2024 года лауреатами премии стали 224 человека (число ученых, которые получают награду, обычно больше одного), при этом Джон Бардин был удостоен премии дважды — в 1956 и 1972 годах. Лишь пять раз премию получали женщины: Мария Кюри в 1903 году (совместно с мужем Пьером Кюри и коллегой Анри Беккерелем), Мария Гепперт-Майер в 1963-м (совместно с немцем Хансом Йенсеном и американцем Юджином Вигнером), Донна Стрикленд в 2018 году, Андреа Гез в 2020 году и Анн Л’Юилье в 2023-м.

Больше всего лауреатов среди ученых из США. Последним лауреатом, которого Шведская академия наук в сообщении о присуждении премии назвала представителем России, стал в 2003 году Виталий Гинзбург. Разделивший с ним награду уроженец Москвы Алексей Абрикосов был представлен уже как американец. В 2010 году Нобелевки по физике удостоились еще два уроженца России — Андрей Гейм и Константин Новоселов, но оба они в сообщении о присуждении награды были представлены представителями британского Университета Манчестера.

Нобелевская неделя в 2024 году началась 7 октября, когда были объявлены лауреаты премии по медицине. Ими стали американцы Виктор Амброс и Гэри Равкан, удостоенные награды за открытие микроРНК и определение ее роли в генетике.

В среду, 9 октября, Нобелевский комитет объявит лауреата премии по химии, 10 октября — по литературе. 11 октября станет известен лауреат Нобелевской премии мира. Наконец, 14 октября Банк Швеции назовет лауреата премии в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля (неофициально она называется Нобелевской премией по экономике, хотя была учреждена не самим Нобелем, а Банком Швеции в 1969 году).