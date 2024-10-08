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Нобелевская премия ,  
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Нобелевскую премию по физике дали за работу над искусственным интеллектом

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Нобелевская премия
Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию по физике 2024 года Джону Хопфилду и Джеффри Хинтону. Ученых наградили «за основополагающие открытия и изобретения» в области машинного обучения и нейросетей
Профессор Эллен Мунс, генеральный секретарь Шведской академии наук Ханс Эллегрен и профессор Андерс Ирбак во время объявления Джона Дж. Хопфилда и Джеффри Э. Хинтона лауреатами Нобелевской премии по физике этого года в Стокгольме, Швеция
Профессор Эллен Мунс, генеральный секретарь Шведской академии наук Ханс Эллегрен и профессор Андерс Ирбак во время объявления Джона Дж. Хопфилда и Джеффри Э. Хинтона лауреатами Нобелевской премии по физике этого года в Стокгольме, Швеция (Фото: Steffen Trumpf / dpa / Global Look Press)

Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2024 год стали Джон Хопфилд (Принстонский университет, США) и Джеффри Хинтон (Университет Джеффри Хинтона, Канада) за работы в области машинного обучения, сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.

«Два нобелевских лауреата этого года по физике использовали физические инструменты для разработки методов, которые являются основой современного мощного машинного обучения», — говорится в сообщении комитета.

Хопфилд, в частности, создал «ассоциативную память», которая может сохранять и реконструировать изображения и другие типы паттернов в данных. Хинтон же изобрел метод, который позволяет автономно находить свойства в данных и, таким образом, идентифицировать определенные элементы на изображениях.

Хинтон использовал сеть Хопфилда в качестве основы для новой сети, использующей метод «машины Больцмана». С ее помощью можно научить нейросеть распознавать характерные элементы в данных определенного типа. Для создания своей «машины» Хинтон использовал инструменты статистической физики, науки о системах, построенных из множества схожих компонентов.

Размер Нобелевской премии в 2024 году составляет 11 млн шведских крон, до 10 млн ($1,06 млн).

Нобелевскую премию по медицине дали за открытие молекул микроРНК
Общество
Секретарь Нобелевской ассамблеи Томас Перлманн (справа), объявляет лауреатов Нобелевской премии по медицине 2024 года&nbsp;&mdash; Виктора Амброса и Гэри Равкана

В прошлом году лауреатами премии Нобеля по физике стали Пьер Агостини, Ференц Крауз и Анн Л’Юилье за эксперименты, которые дали человечеству новые инструменты «для исследования мира электронов внутри атомов и молекул». Ученые показали способ создания чрезвычайно коротких импульсов света, которые можно использовать для измерения быстрых процессов, в ходе которых электроны перемещаются и изменяют энергию.

Нобелевскую премию по физике вручают с 1901-го ежегодно, за исключением 1916, 1931, 1934 и 1940–1942 годов. Первым лауреатом премии стал в 1901 году Вильгельм Рентген. Всего до 2024 года лауреатами премии стали 224 человека (число ученых, которые получают награду, обычно больше одного), при этом Джон Бардин был удостоен премии дважды — в 1956 и 1972 годах. Лишь пять раз премию получали женщины: Мария Кюри в 1903 году (совместно с мужем Пьером Кюри и коллегой Анри Беккерелем), Мария Гепперт-Майер в 1963-м (совместно с немцем Хансом Йенсеном и американцем Юджином Вигнером), Донна Стрикленд в 2018 году, Андреа Гез в 2020 году и Анн Л’Юилье в 2023-м.

Больше всего лауреатов среди ученых из США. Последним лауреатом, которого Шведская академия наук в сообщении о присуждении премии назвала представителем России, стал в 2003 году Виталий Гинзбург. Разделивший с ним награду уроженец Москвы Алексей Абрикосов был представлен уже как американец. В 2010 году Нобелевки по физике удостоились еще два уроженца России — Андрей Гейм и Константин Новоселов, но оба они в сообщении о присуждении награды были представлены представителями британского Университета Манчестера.

Эксперты объяснили, за что дали Нобелевскую премию по медицине
Общество
Секретарь Нобелевской ассамблеи Томас Перлманн (справа), объявляет лауреатов Нобелевской премии по медицине 2024 года &mdash; Виктора Амброса и Гэри Равкана

Нобелевская неделя в 2024 году началась 7 октября, когда были объявлены лауреаты премии по медицине. Ими стали американцы Виктор Амброс и Гэри Равкан, удостоенные награды за открытие микроРНК и определение ее роли в генетике.

В среду, 9 октября, Нобелевский комитет объявит лауреата премии по химии, 10 октября — по литературе. 11 октября станет известен лауреат Нобелевской премии мира. Наконец, 14 октября Банк Швеции назовет лауреата премии в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля (неофициально она называется Нобелевской премией по экономике, хотя была учреждена не самим Нобелем, а Банком Швеции в 1969 году).

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Евгений Калюков Евгений Калюков, Илья Пламенев Илья Пламенев
Нобелевская премия физика нейросети искусственный интеллект
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