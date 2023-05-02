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«Крестный отец» нейросетей уволился из Google и заявил об опасности ИИ

Разработчик нейросетей Джеффри Хинтон уволился из Google и заявил об опасности ИИ
Джеффри Хинтон не подписывал отрытых обращений об опасности искусственного интеллекта пока работал в Google на этом направлении. Но после увольнения он присоединился к тем, кто призывает взять эти процессы под контроль
Джеффри Хинтон
Джеффри Хинтон (Фото: Nick Iwanyshyn / University of Toronto)

Один из пионеров нейросетей и технологий искусственного интеллекта Джеффри Хинтон уволился из Google и присоединился к тем, кто видит в этих достижениях опасность для человечества. Об этом Хинтон рассказал в интервью The New York Times.

75-летнего эмигранта из Великобритании Хинтона называют «крестным отцом искусственного интеллекта», отмечает издание. Он работал над развитием нейросетей с 1970-х годов, когда в их будущее еще никто не верил.

В 2012 году его компанию, которая разработала технологию распознавания изображений, за $44 млн приобрела Google. Сотрудником Хинтона тогда был Илья Суцкевер, который впоследствии стал главным научным сотрудником OpenAI — компании, которая создала бот ChatGPT.

В 2018 году доктор Хинтон и двое его сотрудников получили премию Тьюринга, которую часто называют «Нобелевской премией по вычислительной технике», за свою работу над нейронными сетями.

Хинтон не присоединялся к открытым письмам специалистов по ИИ об опасности бесконтрольного развития этих технологий, поскольку считал это неэтичным. Однако в апреле 2023 года он уведомил компанию об уходе в отставку.

«Я утешаю себя обычным оправданием: если бы я этого не сделал, это сделал бы кто-то другой», — сказал Хинтон в интервью изданию. В нем он признал, что по мере того, как компании совершенствуют свои системы искусственного интеллекта, они становятся все более опасными. «Посмотрите, как это было пять лет назад и как обстоит сейчас», — сказал он о технологии искусственного интеллекта.

Хинтон опасается, что интернет будет наводнен фальшивыми фотографиями, видео и текстами, созданными ИИ, при этом обычный человек «больше не сможет знать, что является правдой».

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Он также обеспокоен тем, что технологии искусственного интеллекта со временем перевернут рынок труда. Сегодня чат-боты, такие как ChatGPT, как правило, дополняют человеческих работников, но они могли бы заменить людей многих профессий.

«Идея о том, что этот вещи действительно могут стать умнее людей — в это верили немногие», — сказал он. «Я думал, что до этого еще 30-50 лет, а то и больше. Очевидно, я больше так не думаю», — сказал он в интервью NYT.

Компания OpenAI представила универсальный чат-бот ChatGPT в конце ноября 2022-го. Его создали на суперкомпьютере Azure AI на основе языковой модели GPT-3,5 от OpenAI. Чат-бот способен вести диалог, спорить, искать ошибки в коде, сочинять стихи, писать сценарии, давать медицинские советы и т.д. Он доступен всем желающим.

В конце марта 2023 года предприниматель Илон Маск, сооснователь соцсети Pinterest Эван Шарп и сооснователь Apple Стив Возняк и другие бизнесмены и представители IT-отрасли подписали открытое письмо с требованием приостановить разработки нейросетей более мощных, чем GPT-4, хотя бы на полгода. Они сочли, что пауза необходима для разработки протоколов безопасности в сфере искусственного интеллекта.

Послание подписали более 1 тыс. специалистов ИТ-отрасли. Они предупредили, что системы ИИ с интеллектом, сопоставимым с человеческим, могут представлять опасность для общества, и задались вопросом, должны ли люди «рисковать потерей контроля над цивилизацией».

«Мы призываем все лаборатории, исследующие искусственный интеллект, немедленно прекратить хотя бы на шесть месяцев тренировки систем мощнее GPT-4. Эта пауза должна быть публичной и действительной. Если же подобная приостановка не может быть сделана быстро, правительства государств должны вмешаться и ввести мораторий», — призвали авторы письма.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
ChatGPT искусственный интеллект опасность
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