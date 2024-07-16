Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать 200 аккаунтов на YouTube

Роскомнадзор потребовал от Google LLC разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов российских журналистов, медиа, общественных деятелей, артистов и органов власти, сообщили РБК в пресс-службе РКН.

Соответствующий запрос направлен гендиректору американской компании Сундару Пичаи.

По данным РКН, с 2020 года видеохостинг заблокировал 207 отечественных ресурсов, в том числе только за этот год — 83.

Роскомнадзор потребовал от Google и Opera не помогать обходу блокировок

YouTube принадлежит американской компании Google LLC. С 2020 года сервис массово ограничивает доступ к каналам российских государственных СМИ и отечественных деятелей, которые высказываются в поддержку действий российских властей.

Среди ресурсов, заблокированных YouTube с 2020 года, Роскомнадзор называет «Соловьев LIVE», «Крым 24», RT, РБК, НТВ, официальный канал Совета Федерации, Федерального собрания РФ, аккаунты музыкальных исполнителей Shaman, Олега Газманова, Юлии Чичериной, писателя Захара Прилепина и др.